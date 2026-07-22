Transformación tecnológica e inclusión financiera son el futuro de banca centroamericana

La transformación tecnológica, la inclusión financiera y la adaptación a consumidores cada vez más digitales son los principales desafíos del sistema financiero centroamericano, señalaron directivos del Grupo Ficohsa en Tegucigalpa, al conmemorar 32 años de operaciones con una estrategia enfocada en innovación y cercanía con sus clientes.

La institución -que inició actividades en Honduras en 1994 y actualmente tiene presencia en seis mercados: Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Estados Unidos- considera que el futuro de la banca dependerá de su capacidad para responder a los cambios económicos y tecnológicos.

“Este mundo está evolucionando día tras día y nosotros como organización tenemos la responsabilidad de evolucionar al mismo ritmo o inclusive más rápido para poder anticiparnos a todo esto”, afirmó a EFE el vicepresidente de Comunicación Corporativa de Ficohsa, Germán Castañeda.

El ejecutivo destacó que el sistema financiero mantiene un papel clave en el desarrollo económico de la región, pero enfrenta nuevas demandas de usuarios que buscan servicios más ágiles, seguros y accesibles.

“El sistema financiero sigue siendo un motor importante en cada uno de los países donde estamos operando y es nuestra responsabilidad hacerlo con toda la estrategia posible, con toda la evolución posible, para poder realmente adaptarnos a esas necesidades cambiantes”, explicó.

Digitalización e innovación

Castañeda indicó que uno de los mayores retos de la banca regional es la acelerada digitalización, que ha transformado la relación entre las instituciones financieras y sus clientes.

El vicepresidente afirmó que las entidades deben aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia del usuario y ampliar el acceso a productos financieros.

“Las expectativas de la gente siempre van a estar centradas en cómo potenciar su vida, cómo hacer que ellos puedan prosperar en el camino hacia su futuro”, enfatizó.

Al celebrar su aniversario 32, el ejecutivo agregó que para Ficohsa la innovación será determinante para responder a un entorno financiero marcado por mayores exigencias de eficiencia, seguridad y disponibilidad de servicios.

Una visión regional

El grupo financiero considera que su presencia en distintos mercados centroamericanos -banca, seguros y pensiones-, representa una ventaja para compartir aprendizajes y desarrollar soluciones con una visión regional.

“Pasamos de un país a seis países, de poder atender desde un negocio bancario hasta hoy seguros, pensiones, y eso es una enorme oportunidad de poder servir a nuestros clientes en las diferentes etapas de su vida”, expresó Castañeda.

El directivo de Ficohsa añadió que la institución busca fortalecer una operación integrada que permita ofrecer experiencias consistentes a sus clientes en todos los países donde opera.

Otro desafío del sector financiero, según Castañeda, es reducir las brechas de acceso a servicios financieros, especialmente en comunidades con menor infraestructura bancaria.

“No podemos crecer transaccionalmente, no podemos crecer responsablemente si no incluimos a las comunidades, si no somos un elemento transformador en la inclusión financiera”, subrayó.

Como parte de esta visión, Ficohsa impulsa programas de educación, emprendimiento y desarrollo productivo, además de iniciativas como Fundación Ficohsa, Mujeres Adelante y De Mi Tierra, orientadas a generar impacto social en la región.

El Grupo Ficohsa cuenta con más de 7.100 colaboradores en la región, de los cuales un 58 % son mujeres, y en el último año incrementó en un 24 % la presencia femenina en puestos de liderazgo, afirmó a EFE su vicepresidenta regional de Talento Humano, Ana María Rubio.

Con motivo del aniversario 32 de la institución, la ejecutiva destacó que la estrategia de la entidad prioriza la formación continua -con un 95 % de la plantilla capacitada en ética y anticorrupción-, la adaptación tecnológica y la consolidación de una cultura corporativa común en todas sus operaciones internacionales.