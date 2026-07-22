Desbalance regional derribó 58 megavatios en Panamá y disparó cortes en 14 circuitos

Un informe técnico preliminar emitido por el <b><a href="/tag/-/meta/cnd-centro-nacional-de-despacho">Centro Nacional de Despacho (CND)</a></b> de la <b>Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA)</b> reveló los detalles operativos de la contingencia que afectó el fluido eléctrico en Panamá el pasado <b>martes 21 de julio de 2026</b>. El documento confirma que una<b> caída súbita</b> de la frecuencia regional a <b>59.28 Hertz (Hz)</b> obligó a la desconexión automática de<b> 58.23 megavatios (MW)</b> de demanda en el territorio nacional. La perturbación, registrada formalmente a las 2:16 p.m. (14:16:00 horas), tuvo su origen fuera de las fronteras panameñas con la apertura intempestiva de <b>la interconexión entre México y Guatemala</b>. Para evitar el colapso del <b>Sistema Interconectado Nacional (SIN)</b>, el CND activó de forma inmediata el primer escalón del <b>Esquema de Desconexión de Carga por Baja Frecuencia (EDCxBF)</b>. Esta maniobra automática provocó el corte inmediato del suministro a miles de clientes interconectados en 14 circuitos de distribución del país. Según el desglose técnico del <b>Evento N° 348 del CND</b>, la <a href="/tag/-/meta/naturgy">Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET/Naturgy)</a> registró la desconexión de <b>32.23 MW</b> en los circuitos 16-11, EHI-01, 2-23, 17-17, 17-18, 15-25, CEB-03, JDA01 y 13-42. Por su parte, la<a href="/tag/-/meta/ensa-elektra-noreste-s-a-"> Empresa de Distribución Eléctrica Elektra Noreste, S.A. (ENSA)</a> sufrió el deslastre de <b>26.00 MW</b> en los circuitos 5-42, CDE-4 (Costa del Este), TIN-1 y TIN-8 (Tinajitas) y TOC-9 (Tocumen). Esta interrupción dejó temporalmente sin fluido eléctrico a unos<b> 21,000 clientes </b>ubicados en los sectores de Las Cumbres, Chivo Chivo, Costa del Este, Juan Díaz, Don Bosco, Tinajitas, San Isidro, Cerro Batea, Betania y El Dorado. De acuerdo con las bitácoras oficiales de la red, ambas distribuidoras normalizaron la totalidad de sus circuitos afectados a las <b>2:18 p.m.</b>, completando <b>una interrupción de dos minutos</b>. En tanto, la interconexión entre México y Guatemala no logró restablecer su flujo ni cerrar operaciones sino hasta las <b>2:30 p.m.</b>, 14 minutos después del inicio del evento. Ante versiones extraoficiales que aludían a<b> interrupciones en horas de la noche</b>, no reposa el registro de seguridad operativa en el CND.Las autoridades y las distribuidoras locales solicitaron los reportes detallados finales a las empresas involucradas para evaluar la responsabilidad sobre la energía no servida y determinar si aplican procesos sancionatorios según la regulación vigente.