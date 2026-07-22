Desbalance regional derribó 58 megavatios en Panamá y disparó cortes en 14 circuitos

Un informe técnico preliminar emitido por el Centro Nacional de Despacho (CND) de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA) reveló los detalles operativos de la contingencia que afectó el fluido eléctrico en Panamá el pasado martes 21 de julio de 2026. El documento confirma que una caída súbita de la frecuencia regional a 59.28 Hertz (Hz) obligó a la desconexión automática de 58.23 megavatios (MW) de demanda en el territorio nacional.

La perturbación, registrada formalmente a las 2:16 p.m. (14:16:00 horas), tuvo su origen fuera de las fronteras panameñas con la apertura intempestiva de la interconexión entre México y Guatemala. Para evitar el colapso del Sistema Interconectado Nacional (SIN), el CND activó de forma inmediata el primer escalón del Esquema de Desconexión de Carga por Baja Frecuencia (EDCxBF).

Esta maniobra automática provocó el corte inmediato del suministro a miles de clientes interconectados en 14 circuitos de distribución del país. Según el desglose técnico del Evento N° 348 del CND, la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (EDEMET/Naturgy) registró la desconexión de 32.23 MW en los circuitos 16-11, EHI-01, 2-23, 17-17, 17-18, 15-25, CEB-03, JDA01 y 13-42.

Por su parte, la Empresa de Distribución Eléctrica Elektra Noreste, S.A. (ENSA) sufrió el deslastre de 26.00 MW en los circuitos 5-42, CDE-4 (Costa del Este), TIN-1 y TIN-8 (Tinajitas) y TOC-9 (Tocumen). Esta interrupción dejó temporalmente sin fluido eléctrico a unos 21,000 clientes ubicados en los sectores de Las Cumbres, Chivo Chivo, Costa del Este, Juan Díaz, Don Bosco, Tinajitas, San Isidro, Cerro Batea, Betania y El Dorado.

De acuerdo con las bitácoras oficiales de la red, ambas distribuidoras normalizaron la totalidad de sus circuitos afectados a las 2:18 p.m., completando una interrupción de dos minutos. En tanto, la interconexión entre México y Guatemala no logró restablecer su flujo ni cerrar operaciones sino hasta las 2:30 p.m., 14 minutos después del inicio del evento.

Ante versiones extraoficiales que aludían a interrupciones en horas de la noche, no reposa el registro de seguridad operativa en el CND.

Las autoridades y las distribuidoras locales solicitaron los reportes detallados finales a las empresas involucradas para evaluar la responsabilidad sobre la energía no servida y determinar si aplican procesos sancionatorios según la regulación vigente.