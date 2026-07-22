Galaxy Unpacked 2026: Samsung presenta en Panamá su nueva serie Galaxy Z Fold8

Samsung informó que los nuevos Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8 estarán disponibles en preventa desde el 22 de julio hasta el 20 de agosto en mercados seleccionados.Como parte del lanzamiento, los compradores recibirán una prueba de seis meses de Google AI Pro, con acceso a herramientas de productividad y creatividad basadas en inteligencia artificial.La compañía invitó a los consumidores a consultar los beneficios y promociones disponibles en cada país a través de su tienda en línea y los canales oficiales de Samsung Latinoamérica.