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Galaxy Unpacked 2026: Samsung presenta en Panamá su nueva serie Galaxy Z Fold8

Samsung presentó en Panamá la nueva serie Galaxy Z durante un evento transmitido desde Londres.
Samsung presentó en Panamá la nueva serie Galaxy Z durante un evento transmitido desde Londres. Roberto Barrios | La Estrella De Panamá
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  • 22/07/2026 16:24
El Galaxy Z Fold8 apuesta por un diseño más ligero, pantallas optimizadas y funciones impulsadas por Galaxy AI.

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Samsung Electronics presentó este miércoles 22 de julio su nueva serie de teléfonos plegables Galaxy Z durante el evento Galaxy Unpacked 2026, transmitido en vivo desde Londres y seguido simultáneamente en Panamá desde las salas de Cinemark de Pacific Center, donde representantes de la marca, medios de comunicación e invitados conocieron de primera mano las novedades de la compañía.

El protagonista de la jornada fue el Galaxy Z Fold8, un dispositivo que Samsung describe como una evolución de su línea de teléfonos plegables al ofrecer un formato más natural para consumir contenido, trabajar y crear con apoyo de inteligencia artificial.

Según la compañía, el nuevo equipo incorpora un diseño más delgado y ligero, con un peso de 201 gramos, convirtiéndose en el modelo Galaxy Z Fold más liviano hasta la fecha.

La pantalla principal fue optimizada para facilitar la transición entre la cubierta externa y la pantalla interna, permitiendo una experiencia más cómoda para leer documentos, visualizar contenido multimedia, navegar por internet o ejecutar varias aplicaciones de forma simultánea.

El dispositivo integra el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, una batería de larga duración y un sistema de doble cámara de 50 megapíxeles, complementado con herramientas de video impulsadas por inteligencia artificial para facilitar la edición y creación de contenido.

El Galaxy Z Fold8 fue el protagonista del Galaxy Unpacked 2026.
El Galaxy Z Fold8 fue el protagonista del Galaxy Unpacked 2026. Roberto Barrios | La Estrella De Panamá
Inteligencia artificial en toda la serie

Durante la presentación, Samsung destacó que la nueva familia Galaxy Z incorpora una nueva generación de Galaxy AI, con funciones diseñadas específicamente para dispositivos plegables.

Las herramientas permiten realizar múltiples tareas de forma simultánea, acceder a recomendaciones inteligentes y ejecutar acciones con menos pasos, manteniendo la protección de la información mediante la plataforma de seguridad Samsung Knox.

Además del Galaxy Z Fold8, la empresa presentó el Galaxy Z Fold8 Ultra, orientado a usuarios que buscan un mayor rendimiento para productividad y creación de contenido, y el Galaxy Z Flip8, que llega con un diseño más delgado y una renovada pantalla externa FlexWindow, enfocada en ofrecer una experiencia más personalizada.

La nueva generación Galaxy Z incorpora funciones de inteligencia artificial.
La nueva generación Galaxy Z incorpora funciones de inteligencia artificial. Roberto Barrios | La Estrella De Panamá
Disponibilidad

Samsung informó que los nuevos Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8 estarán disponibles en preventa desde el 22 de julio hasta el 20 de agosto en mercados seleccionados.

Como parte del lanzamiento, los compradores recibirán una prueba de seis meses de Google AI Pro, con acceso a herramientas de productividad y creatividad basadas en inteligencia artificial.

La compañía invitó a los consumidores a consultar los beneficios y promociones disponibles en cada país a través de su tienda en línea y los canales oficiales de Samsung Latinoamérica.

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