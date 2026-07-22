Galaxy Unpacked 2026: Samsung presenta en Panamá su nueva serie Galaxy Z Fold8

Samsung Electronics presentó este miércoles 22 de julio su nueva serie de teléfonos plegables Galaxy Z durante el evento Galaxy Unpacked 2026, transmitido en vivo desde Londres y seguido simultáneamente en Panamá desde las salas de Cinemark de Pacific Center, donde representantes de la marca, medios de comunicación e invitados conocieron de primera mano las novedades de la compañía.

El protagonista de la jornada fue el Galaxy Z Fold8, un dispositivo que Samsung describe como una evolución de su línea de teléfonos plegables al ofrecer un formato más natural para consumir contenido, trabajar y crear con apoyo de inteligencia artificial.

Según la compañía, el nuevo equipo incorpora un diseño más delgado y ligero, con un peso de 201 gramos, convirtiéndose en el modelo Galaxy Z Fold más liviano hasta la fecha.

La pantalla principal fue optimizada para facilitar la transición entre la cubierta externa y la pantalla interna, permitiendo una experiencia más cómoda para leer documentos, visualizar contenido multimedia, navegar por internet o ejecutar varias aplicaciones de forma simultánea.

El dispositivo integra el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, una batería de larga duración y un sistema de doble cámara de 50 megapíxeles, complementado con herramientas de video impulsadas por inteligencia artificial para facilitar la edición y creación de contenido.