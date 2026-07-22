Chile autoriza el Estadio Nacional para los conciertos de BTS

El Gobierno de Chile autorizó el uso del Estadio Nacional para los conciertos de la banda surcorena BTS, luego de que la productora modificara el diseño del montaje para reducir el impacto sobre la cancha del principal recinto deportivo del país.

La decisión, anunciada este 21 de julio por el Ministerio del Deporte, revierte el rechazo emitido previamente por el Instituto Nacional de Deportes (IND), que había descartado el estadio como sede de las presentaciones previstas para el 14, 16 y 17 de octubre.

Según la información oficial, la autorización fue posible después de que la empresa organizadora incorporara una serie de modificaciones técnicas destinadas a proteger la infraestructura deportiva.

Entre los cambios figura un rediseño del escenario de 360 grados para evitar la circulación de maquinaria pesada sobre el césped. Las maniobras de producción se realizarán mediante grúas operadas desde la pista atlética.

Además, el recinto contará con una cubierta especial que permitirá mantener la ventilación del césped mientras permanece protegido durante el montaje y desarrollo de los conciertos.

El Ministerio del Deporte indicó que estas modificaciones fueron respaldadas por un estudio de ingeniería que, según la entidad, reduce el tiempo estimado para la recuperación de la cancha en comparación con la propuesta inicial. Sin embargo, el comunicado no identifica a los responsables del estudio ni divulga sus conclusiones técnicas.

La autorización despeja la incertidumbre que se había generado en torno a la sede del espectáculo, después de que el rechazo inicial obligara a evaluar alternativas en distintas ciudades chilenas, entre ellas Viña del Mar, Concepción, Coquimbo y Santiago.

El ministerio informó que la decisión fue comunicada al Club Universidad de Chile, la Federación de Fútbol de Chile, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y el Club Atlético Santiago para coordinar el desarrollo de las actividades deportivas y culturales previstas en el recinto.

Con esta resolución, los conciertos de BTS podrán realizarse en el Estadio Nacional, siempre que se cumplan las condiciones técnicas planteadas para proteger la infraestructura deportiva.