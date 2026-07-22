La Panamericana Este avanza con 45% de ejecución

La rehabilitación, mejora y mantenimiento de la Carretera Panamericana Este alcanza un 45% de ejecución, según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP), tras un recorrido técnico por varios frentes de trabajo.

El proyecto interviene 246.2 kilómetros entre Las Garzas, en Panamá Este, y Yaviza, en la provincia de Darién, y beneficia a más de 145 mil personas. La obra se desarrolla bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), la primera de este tipo en el sector vial en Panamá.

Durante el recorrido, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, verificó los trabajos de rehabilitación del pavimento, la instalación de señalización horizontal y vertical, la construcción y mejora de sistemas de drenaje y otras obras destinadas a mejorar la seguridad y las condiciones de circulación.

El proyecto también cuenta con un Centro de Control de Operaciones para monitorear la vía, atender incidentes y fortalecer la gestión del corredor vial.