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La Panamericana Este avanza con 45% de ejecución

La rehabilitación de la Carretera Panamericana Este registra un 45% de ejecución y comprende 246.2 kilómetros entre Las Garzas y Yaviza.
La rehabilitación de la Carretera Panamericana Este registra un 45% de ejecución y comprende 246.2 kilómetros entre Las Garzas y Yaviza. Cedida | MOP
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 22/07/2026 16:05
La obra interviene 246.2 kilómetros entre Panamá Este y Darién y genera 1,891 empleos directos, el 88% para mano de obra local

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La rehabilitación, mejora y mantenimiento de la Carretera Panamericana Este alcanza un 45% de ejecución, según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP), tras un recorrido técnico por varios frentes de trabajo.

El proyecto interviene 246.2 kilómetros entre Las Garzas, en Panamá Este, y Yaviza, en la provincia de Darién, y beneficia a más de 145 mil personas. La obra se desarrolla bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), la primera de este tipo en el sector vial en Panamá.

Durante el recorrido, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, verificó los trabajos de rehabilitación del pavimento, la instalación de señalización horizontal y vertical, la construcción y mejora de sistemas de drenaje y otras obras destinadas a mejorar la seguridad y las condiciones de circulación.

El proyecto también cuenta con un Centro de Control de Operaciones para monitorear la vía, atender incidentes y fortalecer la gestión del corredor vial.

Genera 1,891 empleos
El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, recorrió varios frentes de trabajo de la Carretera Panamericana Este, que registra un 45% de ejecución.
El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, recorrió varios frentes de trabajo de la Carretera Panamericana Este, que registra un 45% de ejecución.

La obra genera 1,891 empleos directos. El 88% de los puestos corresponde a mano de obra local de comunidades de Panamá Este y Darién.

Además, el proyecto impulsa la actividad económica regional mediante la contratación de proveedores nacionales, empresas de transporte, comercios y servicios especializados.

La APP contempla la operación y el mantenimiento de la carretera durante 15 años bajo un modelo de estándares de desempeño. El esquema busca garantizar la conservación de la infraestructura y niveles de calidad y seguridad para los usuarios.

El proyecto incluye distintos frentes de trabajo y una planta de producción y abastecimiento de materiales para mantener el ritmo de ejecución de las obras.

“Con esta obra seguimos impulsando inversiones estratégicas que fortalecen la conectividad nacional, promueven el desarrollo económico y social de las regiones, generan empleo para los panameños y nos permiten construir una red vial moderna, segura y preparada para el futuro”, dijo Andrade.

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