La Panamericana Este avanza con 45% de ejecución

La obra genera 1,891 empleos directos. El 88% de los puestos corresponde a mano de obra local de comunidades de Panamá Este y Darién.Además, el proyecto impulsa la actividad económica regional mediante la contratación de proveedores nacionales, empresas de transporte, comercios y servicios especializados.La APP contempla la operación y el mantenimiento de la carretera durante 15 años bajo un modelo de estándares de desempeño. El esquema busca garantizar la conservación de la infraestructura y niveles de calidad y seguridad para los usuarios.El proyecto incluye distintos frentes de trabajo y una planta de producción y abastecimiento de materiales para mantener el ritmo de ejecución de las obras.'Con esta obra seguimos impulsando inversiones estratégicas que fortalecen la conectividad nacional, promueven el desarrollo económico y social de las regiones, generan empleo para los panameños y nos permiten construir una red vial moderna, segura y preparada para el futuro', dijo Andrade.