Polémica por descuentos de la Ley 6: Jubilados piden avanzar el proyecto 226 en la Asamblea

El debate sobre los beneficios económicos de la tercera edad en Panamá volvió al centro de la discusión pública. Mientras sectores del comercio al detal reiteran su molestia por el impacto de las rebajas obligatorias en sus ingresos, los gremios de jubilados incrementaron la presión sobre la Asamblea Nacional para que se discuta en segundo debate el proyecto de ley 226, que unifica las iniciativas legislativa 225 y 227, el cual busca modificar la Ley 6 de 16 de junio de 1987.

Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundos de Jubilados y Pensionados, solicitó públicamente a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, una reunión para agilizar la discusión de la propuesta.

Según Cortés, a diferencia de otras iniciativas calificadas de impracticable, el proyecto de ley 226 —propuesto por el diputado perredista Javier Sucre— representa una reforma realizable.

“Hay un proyecto 226 que trata de la modificación a la Ley 6 de los descuentos, que está en segundo debate. Licenciada Castañedas, yo espero conversar con usted para que se agilice la discusión porque ese sí es un proyecto realizable”, sostuvo el dirigente.

La propuesta legislativa busca abarcar vacíos en la norma actual, como la obligatoriedad de aplicar descuentos sobre promociones en restaurantes, la inclusión de insumos médicos como pañales de adultos, bastones y sillas de ruedas, y un ajuste claro en el margen de rebajas para medicamentos. Para mitigar el rechazo del sector empresarial, la iniciativa contempla que el 100% de los descuentos otorgados por los comercios sean deducibles del Impuesto sobre la Renta (ISR).