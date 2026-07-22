Polémica por descuentos de la Ley 6: Jubilados piden avanzar el proyecto 226 en la Asamblea

La exigencia de los jubilados y pensionados coincide con una reciente polémica generada en la plataforma<b> TikTok</b> por la comerciante <b>Marta Vergara</b>, quien cuestionó la vigencia de la norma al afirmar que los propietarios de restaurantes pierden ingresos por otorgar estas rebajas. <i>'Deberían de quitar esa ley porque a veces los jubilados tienen dos cheques y van a pedir descuentos para la comida... si no tienes plata, cómprate un pan y un queso amarillo y quédate en la casa'</i>, expresó Vergara en <b>una publicación que generó un rechazo masivo y posterior retractación de su parte</b>.Frente a la narrativa de pérdidas comerciales, los registros oficiales muestran un patrón recurrente de incumplimiento. La <a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</a> reportó que entre enero y mayo de 2026 se detectaron <b>222 irregularidades</b> relacionadas con la <a href="/tag/-/meta/ley-6-de-1987">Ley 6 de 1987</a>, que protege a los jubilados, pensionados y adultos mayores (mujeres desde 55 años, hombres desde 60 años).Entre las faltas más frecuentes destacan <b>76</b> anomalías en las tasas de interés en préstamos, <b>46 </b>negativas a aplicar el <b>25%</b> de descuento legal en restaurantes y <b>26</b> casos por la ausencia de letreros informativos obligatorios. Por estas infracciones, la institución aplicó<b> 17</b> sanciones en primera instancia que suman <b>$19,340</b>.Las normas vigentes dictaminan que los establecimientos que se nieguen a otorgar los beneficios se exponen a multas que van desde <b>$50</b> hasta <b>$5,000</b>, montos que ingresan directamente al<b> Fondo Especial para Jubilados y Pensionados</b>.