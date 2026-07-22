Obra pluvial de $3.68 millones del MOP vuelve a ser cuestionada tras lluvias de julio

Las lluvias registradas desde el <b>1 de julio</b> reavivaron las denuncias contra el proyecto de rehabilitación del <b>sistema pluvial de Limajo, en San Miguelito</b>, luego de que el propietario del<b> PH Comerciales Limajo</b> asegurara que las inundaciones continúan pese a que la obra ejecutada por el <a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP)</a> se encuentra prácticamente concluida.El empresario <b>Manuel Núñez</b> difundió videos grabados los días <b>1, 9 y 21 de julio</b> en los que muestra acumulación de agua dentro de la propiedad y sostiene que el sistema construido no resolvió el problema que originó la inversión pública de <b>$3,688,007.68</b>.En una de las grabaciones, realizada el <b>21 de julio</b> tras una lluvia registrada en el sector de <b>Condado del Rey </b>y<b> Altos de Panamá</b>, Núñez afirmó que el inmueble volvió a inundarse luego de la salida de la empresa contratista.<i>'Ya terminaron el proyecto, ya la empresa se fue y aquí está la inundación... hicieron la nueva y seguimos con el problema'</i>, afirmó.Según el propietario, durante la ejecución de la obra advirtió mediante notas dirigidas al ministro del <b>MOP</b> que el diseño no resolvería el problema hidráulico del inmueble.Las nuevas denuncias representan la primera prueba del funcionamiento del sistema durante la temporada lluviosa y se producen después de que el MOP informara en enero que el proyecto registraba un avance superior al 96%.