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Obra pluvial de $3.68 millones del MOP vuelve a ser cuestionada tras lluvias de julio

Las lluvias de julio volvieron a inundar el PH Comerciales Limajo, según denunció su propietario.
Las lluvias de julio volvieron a inundar el PH Comerciales Limajo, según denunció su propietario. José Abel Herrera | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 22/07/2026 14:53
Videos grabados en julio muestran nuevas inundaciones en Limajo tras una obra del MOP de $3.68 millones cuestionada por el propietario

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Las lluvias registradas desde el 1 de julio reavivaron las denuncias contra el proyecto de rehabilitación del sistema pluvial de Limajo, en San Miguelito, luego de que el propietario del PH Comerciales Limajo asegurara que las inundaciones continúan pese a que la obra ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se encuentra prácticamente concluida.

El empresario Manuel Núñez difundió videos grabados los días 1, 9 y 21 de julio en los que muestra acumulación de agua dentro de la propiedad y sostiene que el sistema construido no resolvió el problema que originó la inversión pública de $3,688,007.68.

En una de las grabaciones, realizada el 21 de julio tras una lluvia registrada en el sector de Condado del Rey y Altos de Panamá, Núñez afirmó que el inmueble volvió a inundarse luego de la salida de la empresa contratista.

“Ya terminaron el proyecto, ya la empresa se fue y aquí está la inundación... hicieron la nueva y seguimos con el problema”, afirmó.

Según el propietario, durante la ejecución de la obra advirtió mediante notas dirigidas al ministro del MOP que el diseño no resolvería el problema hidráulico del inmueble.

Las nuevas denuncias representan la primera prueba del funcionamiento del sistema durante la temporada lluviosa y se producen después de que el MOP informara en enero que el proyecto registraba un avance superior al 96%.

La obra pluvial de $3.68 millones enfrenta nuevos cuestionamientos tras las primeras lluvias.
La obra pluvial de $3.68 millones enfrenta nuevos cuestionamientos tras las primeras lluvias. José Abel Herrera | La Estrella de Panamá
Un conflicto que suma más de una década

El caso se originó tras la obstrucción de una tubería pluvial de 42 pulgadas en 2015.

Desde entonces, La Estrella de Panamá ha documentado el conflicto, que derivó en órdenes de demolición contra tres edificios en 2018, posteriormente revocadas en 2021, así como en la construcción de un nuevo sistema pluvial adjudicado por más de $3.6 millones.

En una publicación anterior, Núñez anunció que prepara una demanda contra el Estado por hasta $10 millones al considerar que la nueva infraestructura dejó su edificio fuera del sistema de drenaje y mantiene la necesidad de bombear agua de forma permanente.

El MOP, por su parte, sostiene a través de respuestas a Nuñez que el proyecto eliminó la causa principal de las inundaciones y que las adecuaciones internas dentro del PH corresponden exclusivamente a sus propietarios.

El propietario documentó en video nuevas acumulaciones de agua tras la culminación de la obra.
El propietario documentó en video nuevas acumulaciones de agua tras la culminación de la obra. José Abel Herrera | La Estrella de Panamá
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