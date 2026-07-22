Obra pluvial de $3.68 millones del MOP vuelve a ser cuestionada tras lluvias de julio

Las lluvias registradas desde el 1 de julio reavivaron las denuncias contra el proyecto de rehabilitación del sistema pluvial de Limajo, en San Miguelito, luego de que el propietario del PH Comerciales Limajo asegurara que las inundaciones continúan pese a que la obra ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se encuentra prácticamente concluida.

El empresario Manuel Núñez difundió videos grabados los días 1, 9 y 21 de julio en los que muestra acumulación de agua dentro de la propiedad y sostiene que el sistema construido no resolvió el problema que originó la inversión pública de $3,688,007.68.

En una de las grabaciones, realizada el 21 de julio tras una lluvia registrada en el sector de Condado del Rey y Altos de Panamá, Núñez afirmó que el inmueble volvió a inundarse luego de la salida de la empresa contratista.

“Ya terminaron el proyecto, ya la empresa se fue y aquí está la inundación... hicieron la nueva y seguimos con el problema”, afirmó.

Según el propietario, durante la ejecución de la obra advirtió mediante notas dirigidas al ministro del MOP que el diseño no resolvería el problema hidráulico del inmueble.

Las nuevas denuncias representan la primera prueba del funcionamiento del sistema durante la temporada lluviosa y se producen después de que el MOP informara en enero que el proyecto registraba un avance superior al 96%.