Alumnos extranjeros eligen España por ‘imagen positiva’ y carreras en inglés, según UCAM

La “imagen positiva” de marca con la que cuenta España y la calidad de la docencia universitaria ha hecho que en los últimos años haya crecido el número de alumnos extranjeros que viajan a este país a cursar un grado o un posgrado en inglés.

Para el vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Pablo Blesa, esto hace que España se haya convertido en una opción “atractiva, competitiva y viable” frente a otras opciones tradicionales como Estados Unidos o Reino Unido.

“España es un país con una imagen internacional, sobre todo entre los jóvenes, muy positiva. Una sana imagen de marca internacional”, dijo Blesa en una entrevista con EFE.

El impacto económico de los estudiantes extranjeros representa en torno al 0,55 % del PIB nacional, según cifras del ICEX, y, en el curso 2023-2024, en el que el sistema universitario español recibió 159.002 estudiantes internacionales presenciales, eso se tradujo en al menos 8.316 millones de euros.

Para Blesa uno de los motivos de estas cifras está en el trabajo de las universidades españolas, que ha definido como “muy consistente, muy metódico y que finalmente ha dado resultados”.

A esto se suma que el estudiante extranjero “duda” de si su visado de estudiante “va a culminar felizmente” en países anglosajones como Estados Unidos o Reino Unido, de fuerte tradición de alumnado internacional, en especial por la coyuntura geopolítica de la última década con las decisiones en materia migratoria de la Administración de Donald Trump, el Brexit o, en el caso de Australia, porque los costes de vida “son altísimos”.

En el caso de la UCAM, de un total de más de 22.000 alumnos, el 25 % de los alumnos son internacionales, es decir, cerca de 6.000 los alumnos extranjeros.

“Tenemos estudiantes de 135 países”, remarcó para añadir que, en los últimos años, ha crecido especialmente el número de estudiantes asiáticos.

Blesa valoró que el alumnado extranjero quiere vivir una experiencia educativa impulsada por un sistema universitario “con un nivel de prestigio más que aceptable, con unos precios de inscripción más que competitivos” y a los que se suman la calidad y los costes de vida, la seguridad y servicios de España.

Los estudios en inglés de la UCAM pasan por grados como Administración de Empresas o Relaciones Internacionales hasta másteres presenciales y ‘online’ sobre márketing, turismo y deporte.

La UCAM -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- cuenta con un departamento especializado en acompañar a los estudiantes con los trámites administrativos y un programa de prácticas obligatorias en el mercado europeo desde el primer año, para el que están asociados con 2500 instituciones y compañías.