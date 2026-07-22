Combustibles subirán hasta 69 centavos por galón desde el 24 de julio

Los precios máximos de venta de los combustibles en Panamá volverán a aumentar a partir de este viernes 24 de julio y permanecerán vigentes hasta las 5:59 a.m. del 7 de agosto, según la actualización publicada por la <b><a href="/tag/-/meta/sne-secretaria-nacional-de-energia">Secretaría Nacional de Energía</a></b>.El ajuste representa un incremento en los tres combustibles regulados, aunque el mayor aumento recaerá sobre el diésel bajo en azufre, utilizado ampliamente por el transporte de carga, el transporte colectivo y parte del sector productivo.En Panamá y Colón, el precio máximo de la gasolina de <b>95 octanos</b> pasará de $1.173 a <b>$1.257 por litro</b>, un aumento de 8.4 centavos por litro, equivalente a 31.8 centavos por galón (3.785 litros).La gasolina de <b>91 octanos</b> aumentará de $1.107 a <b>$1.181 por litro</b>, es decir, 7.4 centavos por litro o 28.0 centavos por galón.Por su parte, el<b> diésel bajo en azufre</b> registrará el mayor ajuste del período. Su precio pasará de $1.088 a <b>$1.271 por litro</b>, un incremento de 18.3 centavos por litro, equivalente a 69.3 centavos por galón.