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Combustibles subirán hasta 69 centavos por galón desde el 24 de julio

El diésel registra el mayor incremento del nuevo ajuste quincenal que culmina el 7 de agosto próximo.
El diésel registra el mayor incremento del nuevo ajuste quincenal que culmina el 7 de agosto próximo. DepositPhotos
Por
Mileika Lasso
  • 22/07/2026 14:21
El diésel registrará el mayor incremento del ajuste quincenal. Conozca los nuevos precios por litro y por galón, y la variación frente al período anterior

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Los precios máximos de venta de los combustibles en Panamá volverán a aumentar a partir de este viernes 24 de julio y permanecerán vigentes hasta las 5:59 a.m. del 7 de agosto, según la actualización publicada por la Secretaría Nacional de Energía.

El ajuste representa un incremento en los tres combustibles regulados, aunque el mayor aumento recaerá sobre el diésel bajo en azufre, utilizado ampliamente por el transporte de carga, el transporte colectivo y parte del sector productivo.

En Panamá y Colón, el precio máximo de la gasolina de 95 octanos pasará de $1.173 a $1.257 por litro, un aumento de 8.4 centavos por litro, equivalente a 31.8 centavos por galón (3.785 litros).

La gasolina de 91 octanos aumentará de $1.107 a $1.181 por litro, es decir, 7.4 centavos por litro o 28.0 centavos por galón.

Por su parte, el diésel bajo en azufre registrará el mayor ajuste del período. Su precio pasará de $1.088 a $1.271 por litro, un incremento de 18.3 centavos por litro, equivalente a 69.3 centavos por galón.

Combustibles subirán hasta 69 centavos por galón desde el 24 de julio
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Los nuevos precios corresponden a Panamá y Colón. En el resto del país varían según la distancia de distribución, con Changuinola como la localidad que mantiene los precios máximos más altos del país, donde el diésel alcanzará los $1.321 por litro.

La Secretaría Nacional de Energía explicó que el ajuste responde al aumento de las cotizaciones internacionales del petróleo, atribuido a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Sin embargo, el comunicado no incluye indicadores del mercado internacional que permitan cuantificar cuánto incidió el precio del crudo en el incremento aplicado en Panamá.

Los precios máximos de los combustibles se actualizan cada 14 días mediante un mecanismo que considera referencias internacionales y costos logísticos.

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