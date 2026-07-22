Combustibles subirán hasta 69 centavos por galón desde el 24 de julio

Los precios máximos de venta de los combustibles en Panamá volverán a aumentar a partir de este viernes 24 de julio y permanecerán vigentes hasta las 5:59 a.m. del 7 de agosto, según la actualización publicada por la Secretaría Nacional de Energía.

El ajuste representa un incremento en los tres combustibles regulados, aunque el mayor aumento recaerá sobre el diésel bajo en azufre, utilizado ampliamente por el transporte de carga, el transporte colectivo y parte del sector productivo.

En Panamá y Colón, el precio máximo de la gasolina de 95 octanos pasará de $1.173 a $1.257 por litro, un aumento de 8.4 centavos por litro, equivalente a 31.8 centavos por galón (3.785 litros).

La gasolina de 91 octanos aumentará de $1.107 a $1.181 por litro, es decir, 7.4 centavos por litro o 28.0 centavos por galón.

Por su parte, el diésel bajo en azufre registrará el mayor ajuste del período. Su precio pasará de $1.088 a $1.271 por litro, un incremento de 18.3 centavos por litro, equivalente a 69.3 centavos por galón.