¡Baja el precio de la gasolina en Panamá! Conoce las nuevas tarifas desde este 10 de julio

De acuerdo con la Secretaría Nacional de Energía, las variaciones con respecto al período anterior son las siguientes:<b>Gasolina de 95 octanos:</b> baja <b>0.5 centavos por litro</b>.<b>Gasolina de 91 octanos:</b> baja <b>0.3 centavos por litro</b>.<b>Diésel bajo en azufre (ULS):</b> baja <b>1.6 centavos por litro</b>.<b>Precios en Panamá y Colón</b>Para las ciudades de Panamá y Colón, los nuevos precios máximos serán:<b>Gasolina de 95 octanos:</b> <b>B/. 1.173</b> por litro.<b>Gasolina de 91 octanos:</b> <b>B/. 1.107</b> por litro.<b>Diésel bajo en azufre:</b> <b>B/. 1.088</b> por litro.La Secretaría Nacional de Energía recordó que los precios de los combustibles se actualizan cada 14 días mediante un mecanismo técnico que toma en cuenta las variaciones del mercado internacional y los costos logísticos, con el objetivo de garantizar la transparencia en el proceso de fijación de precios y la estabilidad del abastecimiento energético en el país.