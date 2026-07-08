¡Baja el precio de la gasolina en Panamá! Conoce las nuevas tarifas desde este 10 de julio

Según la entidad, el ajuste responde a la disminución registrada en los precios internacionales de referencia durante el período de evaluación, lo que se refleja directamente en el costo que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

La Secretaría Nacional de Energía anunció una reducción en los precios máximos de venta al público de las gasolinas de 95 y 91 octanos, así como del diésel bajo en azufre, que regirán en todo el país desde las 6:00 a.m. del viernes 10 de julio hasta las 5:59 a.m. del viernes 24 de julio de 2026 .

¿Cuánto bajan los combustibles?

De acuerdo con la Secretaría Nacional de Energía, las variaciones con respecto al período anterior son las siguientes:

Gasolina de 95 octanos: baja 0.5 centavos por litro.

Gasolina de 91 octanos: baja 0.3 centavos por litro.

Diésel bajo en azufre (ULS): baja 1.6 centavos por litro.

Precios en Panamá y Colón

Para las ciudades de Panamá y Colón, los nuevos precios máximos serán:

Gasolina de 95 octanos: B/. 1.173 por litro.

Gasolina de 91 octanos: B/. 1.107 por litro.

Diésel bajo en azufre: B/. 1.088 por litro.

La Secretaría Nacional de Energía recordó que los precios de los combustibles se actualizan cada 14 días mediante un mecanismo técnico que toma en cuenta las variaciones del mercado internacional y los costos logísticos, con el objetivo de garantizar la transparencia en el proceso de fijación de precios y la estabilidad del abastecimiento energético en el país.