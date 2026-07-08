INA suspende clases por casos de síntomas respiratorios y anuncia fumigación

El Instituto Técnico Superior de Agrotecnología de las Américas (INA) informó la tarde de este miércoles 8 de julio que suspendió temporalmente las actividades presenciales luego de que un grupo de estudiantes presentara síntomas compatibles con un cuadro respiratorio, entre ellos malestar general, fiebre y congestión nasal.

A través de un comunicado, la institución explicó que algunos de los casos requirieron atención médica, por lo que se coordinó con los padres de familia el retiro de los estudiantes que presentaban síntomas desde el 8 de julio de 2026.

Los alumnos recibirán atención médica y permanecerán en sus hogares mientras se realiza el seguimiento correspondiente. El INA indicó que los estudiantes deberán retornar al plantel el 12 de julio de 2026, con la reanudación de las clases prevista para el 13 de julio.

La institución señaló que desde el inicio de la situación ha mantenido comunicación con los ministerios de Educación (Meduca) y de Salud (Minsa), atendiendo las recomendaciones emitidas por ambas entidades para el manejo adecuado de los casos.

Asimismo, informó que solicitó a los padres de familia no enviar al internado a estudiantes que presenten síntomas respiratorios o fiebre, con el objetivo de prevenir la propagación de virus, tomando en cuenta que los alumnos permanecen alojados en las instalaciones.

Como medida adicional, el INA anunció que este viernes 10 de julio de 2026 se llevará a cabo una jornada de fumigación en el plantel, a cargo del equipo de Control de Vectores del Minsa.

La institución también aclaró que cuenta con suministro de agua potable y reiteró su compromiso con la salud y el bienestar de los estudiantes.