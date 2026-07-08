Mulino se reúne con jefes de bancada para coordinar la agenda legislativa; Vamos y Seguimos no asisten

El presidente José Raúl Mulino sostuvo este miércoles 8 de julio una reunión con la directiva de la Asamblea Nacional y los jefes de bancada de los partidos Revolucionario Democrático, Panameñista, Realizando Metas, Cambio Democrático y Alianza, en la que acordaron impulsar y dar prioridad a proyectos de ley e iniciativas enfocadas en el beneficio de la población panameña.

No obstante, no se informó sobre la asistencia de los jefes de las bancada de la coalición Vamos, Jorge González, y de Seguimos, Ernesto Cedeño.

Durante el encuentro, Mulino presentó los principales avances de su plan de gobierno y destacó que la generación de empleos es una de las prioridades de su administración, respaldada por grandes obras de infraestructura que ya están en ejecución.

Entre ellas mencionó la rehabilitación de la carretera Panamericana Oeste, un proyecto que comprende 192 kilómetros entre Loma Campana, en Panamá Oeste, y Santiago, en la provincia de Veraguas.

Mulino explicó que estas iniciativas forman parte del programa “Panamá pa Ti”, que contempla inversiones en generación de empleo, salud y acceso al agua potable.

En materia de agua, informó que el Gobierno desarrolla un plan para la construcción y modernización de 20 plantas potabilizadoras, de las cuales 13 ya se encuentran en fase de ejecución o en proceso de contratación.

También abordó los efectos del fenómeno de El Niño, advirtiendo que tendrá un impacto importante sobre el sector agropecuario nacional.

Sin embargo, aseguró a los diputados que el Gobierno implementará las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de productos esenciales, especialmente el arroz.

Durante la reunión, los diputados expusieron necesidades específicas de provincias y distritos como Bocas del Toro, Azuero y San Miguelito.

En respuesta, el mandatario anunció que este jueves realizará una gira a Changuinola, donde presentará soluciones relacionadas con vivienda, apoyo al sector agrícola, generación de empleo y proyectos deportivos.

Respecto a la región de Azuero, señaló que es una de las prioridades del Plan Nacional de Agua Potable, donde ya avanzan dos proyectos de plantas potabilizadoras.

En cuanto a San Miguelito, Mulino indicó que el Gobierno impulsa importantes iniciativas de infraestructura, entre ellas la construcción del teleférico, como parte de los proyectos destinados a mejorar la movilidad y el desarrollo del distrito.