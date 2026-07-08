Hurto de cables deja sin atención regular al Policentro de Colón

El Ministerio de Salud (Minsa) informó la suspensión temporal de los servicios en el policentro Juan Antonio Núñez, en la provincia de Colón, luego de que se registrara el hurto de los cables que suministran energía eléctrica a la instalación.

La entidad indicó que, tras el incidente, personal técnico inició los trabajos de reparación para restablecer el servicio eléctrico y reanudar la atención médica lo antes posible.