Hurto de cables deja sin atención regular al Policentro de Colón

Mientras se completan las reparaciones, el policentro Juan Antonio Núñez mantendrá habilitados únicamente los servicios de urgencias.En tanto, los pacientes que requieran atención de medicina general serán remitidos al Centro de Salud Patricia Duncan, ubicado en Calle 4.El Minsa también informó que las consultas médicas previamente programadas serán reprogramadas oportunamente y reiteró su compromiso de restablecer la atención en el menor tiempo posible, además de garantizar la continuidad de los servicios de salud para la población.