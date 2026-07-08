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Hurto de cables deja sin atención regular al Policentro de Colón

El Minsa reprograma consultas por robo de cables en el Policentro Dr. Juan Antonio Núñez
El Minsa reprograma consultas por robo de cables en el Policentro Dr. Juan Antonio Núñez Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/07/2026 16:42
El robo de cables dejó sin energía eléctrica al Policentro Dr. Juan Antonio Núñez, obligando a suspender la atención regular.

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El Ministerio de Salud (Minsa) informó la suspensión temporal de los servicios en el policentro Juan Antonio Núñez, en la provincia de Colón, luego de que se registrara el hurto de los cables que suministran energía eléctrica a la instalación.

La entidad indicó que, tras el incidente, personal técnico inició los trabajos de reparación para restablecer el servicio eléctrico y reanudar la atención médica lo antes posible.

Policentro de Colón atenderá solo urgencias mientras reparan el sistema eléctrico

Mientras se completan las reparaciones, el policentro Juan Antonio Núñez mantendrá habilitados únicamente los servicios de urgencias.

En tanto, los pacientes que requieran atención de medicina general serán remitidos al Centro de Salud Patricia Duncan, ubicado en Calle 4.

El Minsa también informó que las consultas médicas previamente programadas serán reprogramadas oportunamente y reiteró su compromiso de restablecer la atención en el menor tiempo posible, además de garantizar la continuidad de los servicios de salud para la población.

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