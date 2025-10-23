Dónde conseguir medicamentos a precios accesibles: lista de farmacias del MINSA

<b>Bocas del Toro</b>-Hospital Guillermo Sánchez Borbón-Minsa Capsi Las 30-Centro de Salud Sandra Hernández-Centro de Salud de Rambala<b>Coclé</b>-Centro Materno Infantil El Valle-Centro Materno Infantil La Pintada-Centro de Salud de Penonomé-Centro Materno Infantil de Tambo-Centro de Salud de Pocrí-Centro de Salud de Río Hato-Centro de Salud de Santa Rita-Centro Materno Infantil El Cope-Centro Materno Infantil Coclesito-Centro Materno Infantil Antón<b>Colón</b>-Policentro Juan A. Núñez-Centro de Salud Patricia Duncan-Centro de salud Buena Vista-Centro de Salud de Portobelo-C-S. Miguel A. Vargas (Palmas Bellas)<b>Darién</b>-Centro de Salud de Santa Fe-Centro Materno Infantil de Metetí-Hospital Rural de Yaviza-Hospital Regional La Palma<b>Herrera</b>-Centro de Salud de Chitré-Centro de Salud de Monagrillo-Centro de Salud Las Minas-Minsa Capsi Pesé<b>Chiriquí</b>-Policentro Barriada San José-Centro de Salud Barrio Bolivar-Centro de Salud San Mateo-Centro de Salud San Cristobal-Centro de Salud Las Lomas-Centro de Salud de Gualaca-Centro de Salud de San Lorenzo-Centro de Salud de Tolé-Centro de Salud de Alanje-Centro de Salud de Boquerón-Centro de Salud de Boquete-Minsa Capsi de Dolega-Centro de Salud de Aserrio-Centro de Salud de Santa Marta-Policentro de Barú-Centro de Salud de Río Sereno-Centro de Salud de Cerro Punta-Minsa Capsi Volcán<b>Panamá</b>-Centro de Salud de Boca la Caja-Centro de Salud de Curundú-C.S. José J. Lewis – Chorrillo-Policentro de Salud Heraclio Barleta, Juan Díaz-Centro de Salud de Las Mañanitas-Policentro Luis H. Moreno Parque Lefevre-Centro de Salud Dr. Roldán Vallejos Rangel, Río Abajo-Centro de Salud San Felipe-Centro de Salud de Tocumen-Centro de Salud de Veracruz-Centro de Salud Dr. Luis Ramos, 24 de diciembre-Centro de Salud Dr. René Euclides Berrocal, Felipillo-Minsa Capsi Dr. Ricardo Martinelli P, Las Garzas-Centro de Salud de Taboga-Centro de Salud de Kuna Nega<b>Panamá Norte</b>-Centro de Salud de Alcalde Díaz-Centro de Salud de Chilibre<b>Panamá Este</b>-Centro de Salud de Cerro Azul-Centro de Salud de Pacora-Centro de Salud de San Martín-Centro de Salud de Las Margaritas-Minsa Capsi Tortí-Policentro de Chepo<b>San Miguelito</b>-Centro de Salud Amelia D. De Icaza-Centro de Salud de Veranillo-Centro de Salud de Cerro Batea-Centro de Salud de Valle de Urracá-Centro de Salud de Torrijos Carter<b>Panamá Oeste</b>-Centro de Salud de Capira-Centro de Salud de Nuevo Arraiján-Centro de Salud de Nuevo Chorrillo-Centro de Salud de Puerto Caimito-Centro de Salud de Chame-Centro de Salud de San Carlos<b>Los Santos</b>-Hospital Rural de Tonosí-Hospital Rural Luis H. Moreno-Minsa Capsi de Pesasí-Minsa Capsi Las Tablas-Centro de Salud de Santo Domingo-Centro de Salud de La Palma-Centro de Salud de GuararéCentro de Salud de Santa Ana<b>Veraguas</b>-Minsa Capsi La Mata-Centro de Salud de Santa Fe-Hospital Rural San Francisco Javier (Cañazas)-Centro de Salud de La Mesa-Centro de Salud de Calobre-Centro de Salud de Los Ruices-Centro de Salud Las Palmas-Centro de Salud de Atalaya-Centro de Salud de Mariato-Centro de Salud de Santiago-Centro de Salud de Montijo-Centro de Salud Canto del Llano-Centro de Salud de San Fracisco<b>Comarca Ngäbe Buglé</b>-Centro de Salud de Buenos Aires-Centro de Salud de Hato Chamí-Centro de Salud de Hato Juli-Centro de Salud de Soloy-Centro de Salud Kusapin-Centro de Salud Santa Catalina<b>Comarca Kuna Yala</b>-Hospital Rural Inabaginya (Mulatupu)-Centro de Salud de Cartí (Sugdupu)-Centro de Salud Ustupu