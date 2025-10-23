Dónde conseguir medicamentos a precios accesibles: lista de farmacias del MINSA

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que un total de 110 farmacias a nivel nacional forman parte del programa de medicamentos a precios accesibles, una iniciativa que busca garantizar el acceso a tratamientos esenciales para la población, especialmente en casos de enfermedades crónicas y comunes.

Según el Minsa, este programa tiene como objetivo aliviar la carga económica de los pacientes y asegurar la disponibilidad de medicinas básicas en los establecimientos de salud públicos y privados adscritos al ministerio.

Para acceder a los medicamentos, los pacientes deberán presentar la cedula de identidad del paciente, presentar la receta médica vigente, emitida por un médico del Minsa, de la Caja de Seguro Social (CSS) o de una clínica privad y verificar previamente que el medicamento esté disponible en la farmacia (a través de la plataforma en línea del Minsa).