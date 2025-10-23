  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Dónde conseguir medicamentos a precios accesibles: lista de farmacias del MINSA

Farmacias del Minsa que ofrecen los medicamentos con descuentos.
Farmacias del Minsa que ofrecen los medicamentos con descuentos. Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/10/2025 10:52
El programa de medicamentos a bajo costo del Minsa permite adquirir fármacos con descuentos de hasta el 94% en 110 farmacias públicas del país.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que un total de 110 farmacias a nivel nacional forman parte del programa de medicamentos a precios accesibles, una iniciativa que busca garantizar el acceso a tratamientos esenciales para la población, especialmente en casos de enfermedades crónicas y comunes.

Según el Minsa, este programa tiene como objetivo aliviar la carga económica de los pacientes y asegurar la disponibilidad de medicinas básicas en los establecimientos de salud públicos y privados adscritos al ministerio.

Para acceder a los medicamentos, los pacientes deberán presentar la cedula de identidad del paciente, presentar la receta médica vigente, emitida por un médico del Minsa, de la Caja de Seguro Social (CSS) o de una clínica privad y verificar previamente que el medicamento esté disponible en la farmacia (a través de la plataforma en línea del Minsa).

Lista de las farmacias del Minsa que cuentan con descuentos en los medicamentos

Bocas del Toro

-Hospital Guillermo Sánchez Borbón

-Minsa Capsi Las 30

-Centro de Salud Sandra Hernández

-Centro de Salud de Rambala

Coclé

-Centro Materno Infantil El Valle

-Centro Materno Infantil La Pintada

-Centro de Salud de Penonomé

-Centro Materno Infantil de Tambo

-Centro de Salud de Pocrí

-Centro de Salud de Río Hato

-Centro de Salud de Santa Rita

-Centro Materno Infantil El Cope

-Centro Materno Infantil Coclesito

-Centro Materno Infantil Antón

Colón

-Policentro Juan A. Núñez

-Centro de Salud Patricia Duncan

-Centro de salud Buena Vista

-Centro de Salud de Portobelo

-C-S. Miguel A. Vargas (Palmas Bellas)

Darién

-Centro de Salud de Santa Fe

-Centro Materno Infantil de Metetí

-Hospital Rural de Yaviza

-Hospital Regional La Palma

Herrera

-Centro de Salud de Chitré

-Centro de Salud de Monagrillo

-Centro de Salud Las Minas

-Minsa Capsi Pesé

Chiriquí

-Policentro Barriada San José

-Centro de Salud Barrio Bolivar

-Centro de Salud San Mateo

-Centro de Salud San Cristobal

-Centro de Salud Las Lomas

-Centro de Salud de Gualaca

-Centro de Salud de San Lorenzo

-Centro de Salud de Tolé

-Centro de Salud de Alanje

-Centro de Salud de Boquerón

-Centro de Salud de Boquete

-Minsa Capsi de Dolega

-Centro de Salud de Aserrio

-Centro de Salud de Santa Marta

-Policentro de Barú

-Centro de Salud de Río Sereno

-Centro de Salud de Cerro Punta

-Minsa Capsi Volcán

Panamá

-Centro de Salud de Boca la Caja

-Centro de Salud de Curundú

-C.S. José J. Lewis – Chorrillo

-Policentro de Salud Heraclio Barleta, Juan Díaz

-Centro de Salud de Las Mañanitas

-Policentro Luis H. Moreno Parque Lefevre

-Centro de Salud Dr. Roldán Vallejos Rangel, Río Abajo

-Centro de Salud San Felipe

-Centro de Salud de Tocumen

-Centro de Salud de Veracruz

-Centro de Salud Dr. Luis Ramos, 24 de diciembre

-Centro de Salud Dr. René Euclides Berrocal, Felipillo

-Minsa Capsi Dr. Ricardo Martinelli P, Las Garzas

-Centro de Salud de Taboga

-Centro de Salud de Kuna Nega

Panamá Norte

-Centro de Salud de Alcalde Díaz

-Centro de Salud de Chilibre

Panamá Este

-Centro de Salud de Cerro Azul

-Centro de Salud de Pacora

-Centro de Salud de San Martín

-Centro de Salud de Las Margaritas

-Minsa Capsi Tortí

-Policentro de Chepo

San Miguelito

-Centro de Salud Amelia D. De Icaza

-Centro de Salud de Veranillo

-Centro de Salud de Cerro Batea

-Centro de Salud de Valle de Urracá

-Centro de Salud de Torrijos Carter

Panamá Oeste

-Centro de Salud de Capira

-Centro de Salud de Nuevo Arraiján

-Centro de Salud de Nuevo Chorrillo

-Centro de Salud de Puerto Caimito

-Centro de Salud de Chame

-Centro de Salud de San Carlos

Los Santos

-Hospital Rural de Tonosí

-Hospital Rural Luis H. Moreno

-Minsa Capsi de Pesasí

-Minsa Capsi Las Tablas

-Centro de Salud de Santo Domingo

-Centro de Salud de La Palma

-Centro de Salud de Guararé

Centro de Salud de Santa Ana

Veraguas

-Minsa Capsi La Mata

-Centro de Salud de Santa Fe

-Hospital Rural San Francisco Javier (Cañazas)

-Centro de Salud de La Mesa

-Centro de Salud de Calobre

-Centro de Salud de Los Ruices

-Centro de Salud Las Palmas

-Centro de Salud de Atalaya

-Centro de Salud de Mariato

-Centro de Salud de Santiago

-Centro de Salud de Montijo

-Centro de Salud Canto del Llano

-Centro de Salud de San Fracisco

Comarca Ngäbe Buglé

-Centro de Salud de Buenos Aires

-Centro de Salud de Hato Chamí

-Centro de Salud de Hato Juli

-Centro de Salud de Soloy

-Centro de Salud Kusapin

-Centro de Salud Santa Catalina

Comarca Kuna Yala

-Hospital Rural Inabaginya (Mulatupu)

-Centro de Salud de Cartí (Sugdupu)

-Centro de Salud Ustupu

Lo Nuevo