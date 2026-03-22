Suspensión de energía en el Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco de Los Santos este lunes: horarios y detalles

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, ubicado en la provincia de Los Santos, experimentará una suspensión temporal del suministro eléctrico este lunes 23 de marzo, debido a trabajos programados en el sistema eléctrico.

De acuerdo con el comunicado oficial, las labores serán ejecutadas por la empresa Naturgy Panamá, como parte de reparaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura eléctrica del centro hospitalario.

La interrupción del servicio está prevista en un horario aproximado de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., periodo durante el cual el hospital pondrá en marcha sus planes de contingencia para asegurar la continuidad de la atención, especialmente en las áreas críticas.

El Minsa destacó que, pese a la suspensión eléctrica, se mantendrá la atención regular a los pacientes que acudan al hospital.

Además, en caso de ser necesario, se coordinará el traslado oportuno de pacientes hacia otras instalaciones de salud para evitar cualquier riesgo.

Las autoridades sanitarias reiteraron su compromiso con la seguridad de los pacientes y la continuidad de los servicios médicos, asegurando que se están tomando todas las medidas necesarias para minimizar cualquier afectación a la población.

El Ministerio de Salud hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier actualización relacionada con estos trabajos.