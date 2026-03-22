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Kristi Noem visita Honduras para reforzar cooperación en seguridad y migración

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem y el presidente Nasry Asfura.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem y el presidente Nasry Asfura. Presidencia de Honduras
Por
Lourdes García Armuelles
  • 22/03/2026 16:55
Noem destacó la importancia de Honduras como socio estratégico en la lucha contra el crimen organizado

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realizó una visita oficial a Honduras este domingo, donde sostuvo reuniones con el presidente Nasry Asfura y autoridades locales.

La agenda se centró en fortalecer la cooperación bilateral en seguridad regional, migración y combate al narcotráfico, dentro del marco del programa Escudo de las Américas.

Durante el encuentro en Casa Presidencial, Noem destacó la importancia de Honduras como socio estratégico en la lucha contra el crimen organizado y en la gestión de los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

Por su parte, el presidente Asfura subrayó el compromiso de su gobierno en trabajar de manera conjunta para garantizar la estabilidad y el desarrollo de la región.

La visita también incluyó reuniones con la canciller Mireya Agüero y el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, quienes resaltaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de intercambio de inteligencia y cooperación institucional.

Noem, quien asumió el cargo en enero de 2025 tras su gestión como gobernadora de Dakota del Sur, se ha convertido en una figura clave de la administración estadounidense en temas de seguridad y migración.

Su presencia en Tegucigalpa refuerza el interés de Washington en consolidar alianzas con Centroamérica frente a desafíos transnacionales.

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