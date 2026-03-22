Kristi Noem visita Honduras para reforzar cooperación en seguridad y migración

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realizó una visita oficial a Honduras este domingo, donde sostuvo reuniones con el presidente Nasry Asfura y autoridades locales.

La agenda se centró en fortalecer la cooperación bilateral en seguridad regional, migración y combate al narcotráfico, dentro del marco del programa Escudo de las Américas.

Durante el encuentro en Casa Presidencial, Noem destacó la importancia de Honduras como socio estratégico en la lucha contra el crimen organizado y en la gestión de los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

Por su parte, el presidente Asfura subrayó el compromiso de su gobierno en trabajar de manera conjunta para garantizar la estabilidad y el desarrollo de la región.