Vamos evalúa candidatura a presidencia de la Asamblea y busca unificar posturas

Entre solicitudes para remover a miembros de la coalición y expectativa por el próximo período legislativo, la Coalición Vamos se reunió este miércoles 10 de junio para alinear posturas. En horas de la mañana se hizo pública una carta firmada por excandidatos de Vamos pidiendo que se reevalúe la continuidad de diputados miembros de la bancada. “Solicitamos a la Junta Directiva que evalúen la continuidad de los diputados Jorge Bloise, Neftalí Zamora y Manuel Samaniego y a quienes se considere no han podido alinearse con los valores y la línea de la Coalición Vamos, como señal clara para quienes aspiren a representar este proyecto en el futuro”, señala la carta firmada por 16 excandidatos. “En los próximos meses se avecinan temas de enorme trascendencia para Panamá, como el bioetanol, las reformas electorales y la elección del 1 de julio, entre otros. Necesitamos una bancada unida, coherente y fiel a los valores de la coalición. No podemos llegar a esas batallas con fisuras internas. No le tengamos miedo a adelgazar la bancada. Menos es más. El panameño no exige cantidad, exige calidad, exige coherencia”, añade la misiva. La Estrella de Panamá consultó al presidente de la bancada, Roberto Zúñiga, sobre el tema. “Fue una carta aislada de un grupo de excandidatos, no de la bancada,” afirmó. El diputado negó que se esté evaluando la remover a los diputados de la coalición. No es la primera vez que se evidencia división en las filas de Vamos, dónde los diputados han dividido su votos en temas claves como las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social.

Presidencia de la Asamblea

Zúñiga comunicó a través de una publicación en su cuenta oficial de X que se realizó una reunión de miembros de Vamos para analizar los escenarios políticos de cara al próximo período legislativo que inicia el 1 de julio, revelando que ya han conversado con el Partido Panameñista. “La bancada Vamos decidió hoy, por unanimidad, iniciar conversaciones con las distintas bancadas para analizar con responsabilidad el escenario real de cara al 1 de julio. Como parte de ese proceso, ya hemos sostenido una primera conversación con la bancada Panameñista”, tuiteó Zúñiga. “Nuestros principios, compromisos y visión de país siguen siendo la base de cualquier decisión. Por ello, exploraremos todas las alternativas, incluyendo la posibilidad de impulsar una candidatura propia para la Presidencia de la Asamblea. Por ahora no hay más detalles. Apenas comienzan las conversaciones”, concluyó. La diputada Yamireliz Chong, también miembro de la coalición, se refirió también a la postulación de un candidato propio. “Es una posibilidad, por el momento todo está sobre la mesa. Hemos iniciado a partir de hoy las conversaciones, iniciamos conversando con Jorge Herrera,” apuntó la diputada. Por su parte, la diputada Alexandra Brenes habló del tema con La Decana antes de la reunión. “Personalmente ir con candidato propio para mí sería fenomenal. Yo no puedo creer que no exista realmente alguna opción distinta a lo que tuvimos este año hasta el 1 de julio de este año, y tampoco ir con el oficialismo. Entonces realmente yo creo que debe existir otro tipo de liderazgo al frente de la Asamblea y que tiene que ser la representación tal cual de los panameños”, declaró la diputada. En la última elección para presidente de la Asamblea, la Coalición Vamos brindó su apoyo a Jorge Herrera, sumando votos claves que aseguraron su elección. En su momento, afirmaron que no se trataba de una alianza, sino que se habían logrado compromisos como reformar el reglamento interno de la Asamblea. En las postrimerías del período legislativo, múltiples diputados de Vamos reconocieron que Herrera no cumplió con los compromisos. En votaciones claves como la elección de la nueva defensora del Pueblo y la designación del magistrado del Tribunal Electoral, la mayoría de los diputados de Vamos no votaron por los candidatos respaldados por Herrera, alineándose en cambio con el Partido Revolucionario Democrático. Herrera se perfila como candidato a buscar la reelección en la presidencia de la Asamblea. Falta conocer como se alinearán en esta ocasión las distintas bancadas legislativas.