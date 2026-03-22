Cuba se prepara ante posible agresión de Estados Unidos en medio de crisis energética

<b>El Gobierno de Cuba</b> aseguró este domingo 22 de marzo que sus <b>fuerzas armadas se preparan ante la posibilidad de una agresión militar por parte de Estados Unidos</b>, en medio de una escalada de tensiones y una severa crisis energética en la isla.<b>El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío</b> declaró en una entrevista que<i> 'nuestro ejército siempre está preparado. Y de hecho, estos días se prepara para la posibilidad de una agresión militar'</i>, aunque expresó que espera que ese escenario se materialice.<i>'Cuba no tiene disputa alguna con Estados Unidos. Sí tenemos la necesidad y el derecho de protegernos pero estamos dispuestos a sentarnos a dialogar',</i> agregó.Las declaraciones se producen mientras el país intenta restablecer el suministro eléctrico tras sufrir un nuevo apagón nacional, el segundo en menos de una semana, que dejó sin energía a gran parte de la población. La crisis eléctrica responde, entre otros factores, al deterioro de la infraestructura y a las dificultades para acceder a combustible.Desde 2024, la isla ha registrado al menos siete apagones nacionales, en un contexto de crisis económica que afecta servicios básicos y genera preocupación entre los ciudadanos, especialmente por la conservación de alimentos y el funcionamiento de hospitales.La situación se ha agravado tras la caída del suministro de petróleo venezolano, luego de la captura del exmandatario Nicolás Maduro en enero, y las nuevas medidas adoptadas por el presidente estadounidense Donald Trump.Washington ha advertido que impondrá aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, lo que ha reducido significativamente las importaciones de crudo desde el pasado 9 de enero.En ese contexto, Fernández de Cossío aseguró que el país actúa <i>'de la manera más proactiva posible'</i> para enfrentar la crisis y expresó su expectativa de que el suministro de combustible pueda restablecerse.Pese a la tensión, <b>el funcionario insistió en que La Habana no representa una amenaza </b>y reiteró la disposición del Gobierno cubano a resolver las diferencias mediante el diálogo.