Cuba se prepara ante posible agresión de Estados Unidos en medio de crisis energética

El Gobierno de Cuba aseguró este domingo 22 de marzo que sus fuerzas armadas se preparan ante la posibilidad de una agresión militar por parte de Estados Unidos, en medio de una escalada de tensiones y una severa crisis energética en la isla.

El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío declaró en una entrevista que “nuestro ejército siempre está preparado. Y de hecho, estos días se prepara para la posibilidad de una agresión militar”, aunque expresó que espera que ese escenario se materialice.

”Cuba no tiene disputa alguna con Estados Unidos. Sí tenemos la necesidad y el derecho de protegernos pero estamos dispuestos a sentarnos a dialogar”, agregó.

Las declaraciones se producen mientras el país intenta restablecer el suministro eléctrico tras sufrir un nuevo apagón nacional, el segundo en menos de una semana, que dejó sin energía a gran parte de la población. La crisis eléctrica responde, entre otros factores, al deterioro de la infraestructura y a las dificultades para acceder a combustible.

Desde 2024, la isla ha registrado al menos siete apagones nacionales, en un contexto de crisis económica que afecta servicios básicos y genera preocupación entre los ciudadanos, especialmente por la conservación de alimentos y el funcionamiento de hospitales.

La situación se ha agravado tras la caída del suministro de petróleo venezolano, luego de la captura del exmandatario Nicolás Maduro en enero, y las nuevas medidas adoptadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Washington ha advertido que impondrá aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, lo que ha reducido significativamente las importaciones de crudo desde el pasado 9 de enero.

En ese contexto, Fernández de Cossío aseguró que el país actúa “de la manera más proactiva posible” para enfrentar la crisis y expresó su expectativa de que el suministro de combustible pueda restablecerse.

Pese a la tensión, el funcionario insistió en que La Habana no representa una amenaza y reiteró la disposición del Gobierno cubano a resolver las diferencias mediante el diálogo.