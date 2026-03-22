Detienen en Herrera a madre por permitir abusos sexuales contra su propia hija

Un caso que ha generado indignación nacional vuelve a poner en evidencia la gravedad de los delitos sexuales contra menores en Panamá.

Una mujer fue enviada a detención provisional tras ser acusada de permitir los abusos sexuales de su hija de 16 años, presuntamente cometidos por su padrastro en la provincia de Herrera.

La medida fue ordenada por un juez de garantías, luego de que el Ministerio Público presentara elementos que vinculan a la madre con los hechos, que habrían ocurrido de forma reiterada desde enero de 2025 en el distrito de Los Pozos.

La acusación: silencio, omisión y amenazas

De acuerdo con la Fiscalía, la mujer no solo habría tenido conocimiento de los abusos, sino que presuntamente permitió que continuaran en el tiempo. Además, se le señala de haber amenazado a la menor para evitar que denunciara la situación.

Este elemento ha provocado una fuerte reacción en la opinión pública, al tratarse de un caso donde la figura que debía proteger a la víctima habría fallado de forma grave.

El padrastro ya estaba detenido

El principal acusado, padrastro de la adolescente, permanece bajo detención provisional desde el 23 de octubre de 2025, cuando fue imputado por el delito de violación agravada.