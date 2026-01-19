La estafa comenzó en casa: mujer habría cobrado más de 10 mil dólares a familiares

Una mujer fue detenida de manera provisional tras ser imputada por el delito de estafa agravada, luego de que presuntamente engañara a varios miembros de su propia familia con la venta de un supuesto paquete de servicios para bodas que nunca fue entregado.

La decisión se adoptó durante una audiencia de garantías, en la que el juez legalizó la aprehensión, dio paso a la imputación de cargos y ordenó la medida cautelar de detención provisional, a solicitud de la Fiscalía Metropolitana. El Ministerio Público argumentó que existe riesgo de desatención del proceso, además de la gravedad de los hechos investigados.

De acuerdo con la investigación, la imputada recibió pagos de familiares entre los años 2023 y 2024, logrando recaudar 10 mil 289 balboas, sin cumplir con lo prometido. Las autoridades señalaron que la mujer mantiene otras causas abiertas desde el año 2022, lo que fue considerado durante la audiencia.

La aprehensión se produjo el pasado 16 de enero, durante un allanamiento realizado en el corregimiento de Juan Díaz, como parte de las diligencias adelantadas por la Fiscalía.

En un comunicado oficial, la Procuraduría General de la Nación Reiteró su compromiso de llevar a cabo investigaciones objetivas y transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.

El caso comenzará en fase de investigación, mientras la imputada permanece bajo detención provisional a la espera de las siguientes etapas del proceso judicial.