Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo | 7 de junio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por diversos acontecimientos de interés nacional e internacional este domingo 7 de junio, con temas relacionados con seguridad, prevención, deportes, política y asuntos sociales.

-El Ministerio de Seguridad Pública informó que continúa desarrollándose la operación “Armagedón/Cerrojo” en el Centro Penitenciario La Joyita. Durante el segundo día de intervención, las autoridades mantuvieron las acciones de control, inspección y requisa en distintos pabellones del penal, como parte de las estrategias para fortalecer la seguridad y el orden dentro del sistema penitenciario.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró que se mantiene vigente el aviso de prevención por mar de fondo debido a las condiciones que continúan afectando las costas panameñas. Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de seguridad para evitar incidentes en zonas costeras.

-La Selección Nacional de Fútbol de Panamá ya se encuentra en Canadá para iniciar oficialmente su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo nacional aterrizó en Toronto y posteriormente se trasladó a su centro de concentración en Ontario, donde completará su preparación para el debut mundialista.

-La atención se centró en Perú, donde una encuesta a boca de urna reflejó un empate técnico en la elección presidencial entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en una contienda que mantiene en expectativa a millones de ciudadanos.

-En España, asociaciones de víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica denunciaron no haber sido invitadas a un encuentro previsto para este lunes entre el papa León XIV y algunos representantes de afectados. La situación ha generado cuestionamientos sobre la inclusión de las organizaciones que representan a las víctimas en este tipo de reuniones.