Segundo día de la operación en La Joyita deja decomiso de $9,800, armas y 336 celulares

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) detalló este domingo 7 de junio que durante el segundo día de la operación “Armagedón/Cerrojo”, desarrollada en el Centro Penitenciario La Joyita, las autoridades mantienen las acciones de control y requisa en distintos pabellones del centro penitenciario.

La requisa se realiza luego que la tarde de este lunes 1 de junio hubo una fuga masiva que dejó tres reos muertos y seis reclusos heridos. Además de tres agentes de la Policía Nacional lesionados.

Hasta el momento de redactar esta información La Estrella de Panamá conoció que faltan 18 detenidos por recapturar, para luego ser presentados ante un juez de garantías.

De acuerdo con un comunicado oficial, la operación es liderada por el Minseg y ejecutada por agentes de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y el Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias, en coordinación con el Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Como parte de los resultados obtenidos hasta el momento, las autoridades informaron que fueron intervenidos seis pabellones, donde se verificó y registró una población de 1,833 personas privadas de libertad.

Durante las requisas e inspecciones, los equipos de seguridad decomisaron seis armas de fuego, más de 60 municiones, 336 teléfonos celulares, cinco antenas Starlink y 35 equipos routers Wi-Fi.

Asimismo, las autoridades reportaron el hallazgo de más de $9,800 en efectivo, 332 evidencias vinculadas a presuntas sustancias ilícitas y 2,740 artículos prohibidos dentro de las áreas intervenidas.

El Minseg señaló que esos procedimientos forman parte de las acciones orientadas a fortalecer el control, el orden y la seguridad dentro del sistema penitenciario.

La entidad también informó que la operación moviliza a 2,494 agentes de la Fuerza Pública y continuará desarrollándose en los pabellones restantes hasta completar las fases programadas de intervención.

Según el comunicado, las acciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y con el objetivo de garantizar la seguridad del personal participante y de las personas privadas de libertad.

La operación fue puesta en marcha tras los recientes hechos registrados en el centro penitenciario y forma parte de las medidas adoptadas por el Estado para reforzar los controles dentro de las cárceles del país.