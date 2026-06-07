Segundo día de la operación en La Joyita deja decomiso de $9,800, armas y 336 celulares

<a href="/tag/-/meta/minseg-ministerio-de-seguridad-publica-de-panama">El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) </a>detalló este domingo 7 de junio que durante el segundo día de la operación <b>'Armagedón/Cerrojo'</b>, desarrollada en el <a href="/tag/-/meta/centro-penitenciario-la-joyita">Centro Penitenciario La Joyita</a>, las autoridades mantienen las acciones de control y requisa en distintos pabellones del centro penitenciario. La requisa se realiza luego que la tarde de este lunes 1 de junio hubo una fuga masiva que dejó tres reos muertos y seis reclusos heridos. Además de tres agentes de la Policía Nacional lesionados. Hasta el momento de redactar esta información <b>La Estrella de Panamá</b> conoció que faltan 18 detenidos por recapturar, para luego ser presentados ante un juez de garantías. De acuerdo con un comunicado oficial, la operación es liderada por el Minseg y ejecutada por agentes de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y el Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias, <b>en coordinación con el Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Sistema Penitenciario</b>. Como parte de los resultados obtenidos hasta el momento, las autoridades informaron que fueron intervenidos seis pabellones, donde se verificó y registró una población de 1,833 personas privadas de libertad.Durante las requisas e inspecciones, los equipos de seguridad decomisaron seis armas de fuego, más de 60 municiones, 336 teléfonos celulares,<b> cinco antenas Starlink </b>y 35 equipos<i> routers </i>Wi-Fi.Asimismo, las autoridades reportaron el hallazgo de más de $9,800 en efectivo, 332 evidencias vinculadas a presuntas sustancias ilícitas y 2,740 artículos prohibidos dentro de las áreas intervenidas. El Minseg señaló que esos procedimientos forman parte de las acciones orientadas a fortalecer el control, el orden y la seguridad dentro del sistema penitenciario. La entidad también informó que la operación moviliza a 2,494 agentes de la Fuerza Pública y continuará desarrollándose en los pabellones restantes hasta completar las fases programadas de intervención. <b>Según el comunicado, las acciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y con el objetivo de garantizar la seguridad del personal participante y de las personas privadas de libertad.</b> La operación fue puesta en marcha tras los recientes hechos registrados en el centro penitenciario y forma parte de las medidas adoptadas por el Estado para reforzar los controles dentro de las cárceles del país.