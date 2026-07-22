Nicaragua responde a Panamá y defiende su soberanía tras críticas a Daniel Ortega

El <b>Gobierno de Nicaragua</b> respondió este martes a la nota diplomática emitida por Panamá, en la que las autoridades panameñas expresaron su rechazo a las declaraciones del presidente nicaragüense, <a href="/tag/-/meta/daniel-ortega"><b>Daniel Ortega</b>,</a> sobre la eliminación de las elecciones en ese país.En un comunicado oficial, Managua señaló que recibió la nota panameña y afirmó que esta 'objetivamente lesiona nuestros principios y valores de soberanía y dignidad nacional'.<i><b>'Al hermano Gobierno de la República de Panamá, a su pueblo, que hemos acompañado en todo tiempo, difícil, convulsivo o victorioso, acusamos recibo de la nota que objetivamente lesiona nuestros principios y valores de soberanía y dignidad nacional', </b></i>indica el documento.Asimismo, el Gobierno nicaragüense sostuvo que la posición de Panamá no representa los principios de 'no injerencia y no intervención' que, según afirmó, han caracterizado la relación histórica entre ambos países.