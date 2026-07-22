Nicaragua responde a Panamá y defiende su soberanía tras críticas a Daniel Ortega

El Gobierno de Nicaragua respondió este martes a la nota diplomática emitida por Panamá, en la que las autoridades panameñas expresaron su rechazo a las declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, sobre la eliminación de las elecciones en ese país.

En un comunicado oficial, Managua señaló que recibió la nota panameña y afirmó que esta “objetivamente lesiona nuestros principios y valores de soberanía y dignidad nacional”.

“Al hermano Gobierno de la República de Panamá, a su pueblo, que hemos acompañado en todo tiempo, difícil, convulsivo o victorioso, acusamos recibo de la nota que objetivamente lesiona nuestros principios y valores de soberanía y dignidad nacional”, indica el documento.

Asimismo, el Gobierno nicaragüense sostuvo que la posición de Panamá no representa los principios de “no injerencia y no intervención” que, según afirmó, han caracterizado la relación histórica entre ambos países.