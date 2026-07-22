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Nicaragua responde a Panamá y defiende su soberanía tras críticas a Daniel Ortega

Nicaragua responde a Panamá tras rechazo a declaraciones de Daniel Ortega
Nicaragua responde a Panamá tras rechazo a declaraciones de Daniel Ortega EFE | Jorge Torres
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/07/2026 10:55
El Gobierno de Nicaragua defendió su soberanía y rechazó la postura de Panamá sobre las declaraciones de Daniel Ortega.

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El Gobierno de Nicaragua respondió este martes a la nota diplomática emitida por Panamá, en la que las autoridades panameñas expresaron su rechazo a las declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, sobre la eliminación de las elecciones en ese país.

En un comunicado oficial, Managua señaló que recibió la nota panameña y afirmó que esta “objetivamente lesiona nuestros principios y valores de soberanía y dignidad nacional”.

“Al hermano Gobierno de la República de Panamá, a su pueblo, que hemos acompañado en todo tiempo, difícil, convulsivo o victorioso, acusamos recibo de la nota que objetivamente lesiona nuestros principios y valores de soberanía y dignidad nacional”, indica el documento.

Asimismo, el Gobierno nicaragüense sostuvo que la posición de Panamá no representa los principios de “no injerencia y no intervención” que, según afirmó, han caracterizado la relación histórica entre ambos países.

“Al acusar recibo de esta nota, que por supuesto no representa los valores de no injerencia y no intervención que hemos reconocido siempre como propios en nuestros lazos históricos de unidad nuestroamericana y caribeña, reiteramos que la soberanía de nuestro pueblo no se discute; se defiende con los argumentos propios de nuestra constitucionalidad y jurisprudencia”, expresó el comunicado.

Finalmente, Nicaragua manifestó su intención de mantener las relaciones históricas con Panamá y aseguró que ambos países continuarán siendo “hermanos” pese a las diferencias.

“Nicaragua y Panamá, Panamá y Nicaragua, seguirán siendo hermanos en el honor y la gloria de haber luchado con hidalguía contra las formas de imperialismo, intervencionismo y ocupación foránea”, concluye el pronunciamiento.

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