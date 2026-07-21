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Panamá rechaza declaraciones de Daniel Ortega sobre el fin de las elecciones en Nicaragua

Panamá convoca a su embajador tras declaraciones de Daniel Ortega sobre elecciones
Panamá convoca a su embajador tras declaraciones de Daniel Ortega sobre elecciones AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/07/2026 15:06
La Cancillería panameña condenó la postura de Ortega y reafirmó su defensa de la democracia y el derecho al voto.

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El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su firme rechazo a las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien manifestó públicamente que en su país “no habrá más elecciones”.

En un comunicado oficial, la Cancillería panameña señaló que el voto constituye el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad, por lo que la eliminación de este derecho representa “un fuerte agravio a los principios, valores y derechos” que sustentan las sociedades democráticas.

“Panamá reafirma su compromiso con la democracia, el respeto al orden constitucional, las libertades fundamentales, el pluralismo político y la decisión soberana de los pueblos”, destacó la entidad.

El Gobierno panameño también reiteró que el respeto a la voluntad popular expresada mediante elecciones libres, periódicas, transparentes y competitivas es una condición esencial para la vigencia de la democracia.

Ante esta situación, Panamá hizo un llamado a las autoridades nicaragüenses a respetar los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, preservar la vía electoral y garantizar las condiciones necesarias para que todas las voces puedan participar libremente en la vida pública del país.

Como respuesta a lo que calificó como un “grave hecho”, el Gobierno de Panamá informó que convocó a consultas en la ciudad de Panamá al embajador panameño acreditado en Nicaragua.

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