Panamá rechaza declaraciones de Daniel Ortega sobre el fin de las elecciones en Nicaragua

El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su firme rechazo a las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien manifestó públicamente que en su país “no habrá más elecciones”.

En un comunicado oficial, la Cancillería panameña señaló que el voto constituye el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad, por lo que la eliminación de este derecho representa “un fuerte agravio a los principios, valores y derechos” que sustentan las sociedades democráticas.

“Panamá reafirma su compromiso con la democracia, el respeto al orden constitucional, las libertades fundamentales, el pluralismo político y la decisión soberana de los pueblos”, destacó la entidad.