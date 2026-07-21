Panamá rechaza declaraciones de Daniel Ortega sobre el fin de las elecciones en Nicaragua

El Gobierno panameño también reiteró que el respeto a la voluntad popular expresada mediante elecciones libres, periódicas, transparentes y competitivas es una condición esencial para la vigencia de la democracia.Ante esta situación, Panamá hizo un llamado a las autoridades nicaragüenses a respetar los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, preservar la vía electoral y garantizar las condiciones necesarias para que todas las voces puedan participar libremente en la vida pública del país.Como respuesta a lo que calificó como un 'grave hecho', el Gobierno de Panamá informó que convocó a consultas en la ciudad de Panamá al embajador panameño acreditado en Nicaragua.