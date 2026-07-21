Acodeco: Quejas contra agencias de autos a junio suman $2,49 millones

Comprar un automóvil en Panamá implica, en siete de cada diez casos de conflicto comercial, enfrentar trabas para que las empresas reconozcan la garantía del vehículo. Entre enero y junio de 2026, la <a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</a> recibió <b>171 reclamaciones</b> contra agencias de autos nuevos y usados, acumulando una cuantía total de <b>$2,49 millones</b>.Del total de casos, 123 quejas (el 71.9%) obedecieron al incumplimiento de la cobertura de garantía que por ley deben otorgar los comercios.