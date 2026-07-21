Acodeco: Quejas contra agencias de autos a junio suman $2,49 millones

Comprar un automóvil en Panamá implica, en siete de cada diez casos de conflicto comercial, enfrentar trabas para que las empresas reconozcan la garantía del vehículo. Entre enero y junio de 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió 171 reclamaciones contra agencias de autos nuevos y usados, acumulando una cuantía total de $2,49 millones. Del total de casos, 123 quejas (el 71.9%) obedecieron al incumplimiento de la cobertura de garantía que por ley deben otorgar los comercios.

Agencias de autos nuevos lideran los montos

El renglón de vehículos de paquete concentró el mayor impacto económico. La Acodeco admitió 109 reclamos por un valor de $2,02 millones. En este segmento, el no reconocimiento de la garantía representó el 78.9% de los expedientes (86 quejas por más de $1.70 millones). Entre los motivos adicionales en autos nuevos figuraron vicios ocultos (9 quejas), falta de información (8), incumplimiento del servicio (4), devolución de dinero (1) y cobros indebidos (1). El reporte oficial detalló que Petroautos, S.A. encabezó la lista de agencias de autos nuevos con más reclamos (13), seguida por Grupo Silaba (12), Distribuidora Automotriz Fortune (7) y Grupo Q Investments, S.A. (7). Más abajo se ubicaron Bay Motors, S.A., Compañía Chiricana de Automóviles, Grupo Auto Comercial, S.A., Petromotors, S.A. y Ricardo Pérez, S.A., con seis quejas cada una.

Cantidad de quejas contra las agencia de autos nuevos

Petroautos, S.A. 13

Grupo Silaba 12

Distribuidora Automotriz Fortune 7

Grupo Q Investments, S.A. 7

Bay Motors, S.A. 6

Compañía Chiricana de Automóviles 6

Grupo Auto Comercial, S.A. 6

Petromotors, S.A. 6

Ricardo Pérez, S.A. 6

El panorama en los autos usados

El mercado de autos de segunda mano registró 62 reclamaciones formales por una cuantía de $463,344. En este nicho, la falla en las garantías abarcó 37 expedientes (59.7%), seguido por la falta de información (18), vicios ocultos (2), incumplimiento de contrato (2), venta engañosa (1), cláusulas abusivas (1) y devolución de dinero (1). Las empresas dedicadas a la venta de autos usados con mayores reportes fueron Autos Platinum (6 quejas), Level Up 360, S.A. (4), Autos Prity 507, S.A. (3) y RB Car PTY (3).

Marco legal vigente