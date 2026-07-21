Sube a 5,278 la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela

El número de fallecidos por el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 5,278, según el más reciente balance oficial divulgado este martes por las autoridades del país.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informó que el balance sumó 70 nuevas víctimas mortales, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16,740 personas.

De acuerdo con el reporte oficial, 17,907 personas permanecen sin viviendas a causa del desastre.

Los dos movimientos telúricos, de magnitudes 7.2 y 7.5, afectaron principalmente el estado costero de La Guaira, considerando el epicentro de la tragedia, aunque sus efectos también alcanzaron otras regiones del país.

El informe señala que 23,587 personas permanecen alojadas en 107 campamentos temporales, mientras que 128,324 familias han recibido algún tipo de asistencia por parte de las autoridades desde que ocurrió la emergencia.

Asimismo, el Gobierno contabiliza 856 edificios con daños estructurales, de los cuales 190 colapsaron completamente. Desde el día del desastre se han registrado 1,405 réplicas, según las autoridades venezolanas.

Como parte del plan de recuperación, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó este lunes la entrega de las primeras viviendas destinadas a las familias que perdieron sus hogares. Más de 240 familias recibieron apartamentos en esta primera fase del programa habitacional.

En paralelo, el ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, informó recientemente que el doble sismo dejó aproximadamente 2,106,000 toneladas de escombros, una estimación elaborada por el Gobierno venezolano en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Mientras avanzan las labores de reonstrucción, el Gobierno continúa sin divulgar una cifra oficial de personas desaparecidas. Organismos internacionales han advertido que el número podría ser significativamente superior al reportado inicialmente, en medio de uno de los desastres naturales más devastadores de la historia venezolana.