Venezuela eleva a 5.069 las víctimas mortales por terremotos

La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ascendió este viernes 17 de julio a <b>5.069</b>, tras sumarse <b>139 </b>nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también detalló que la cantidad de heridos se mantiene en <b>16.740</b>.Las personas sin vivienda se mantienen en<b> 17.907</b>, indica el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, <a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a>.Las autoridades, de acuerdo al reporte de Rodríguez, han atendido a <b>128.324</b> familias afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, mientras que <b>21.235</b> personas están en <b>107</b> campamentos transitorios.Desde el 24 de junio, añadió el reporte, se han registrado <b>1.331 </b>réplicas. La más sentida ocurrió el pasado 10 de julio en la mañana cuando se registró un sismo de magnitud 3,9 a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto.La réplica de hace una semana provocó pánico en la población y evacuaciones de edificios por prevención.El Gobierno informó el fin de semana pasado sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser <b>25.000</b>.El martes, el Parlamento venezolano aprobó un proyecto de reforma de ley para acelerar la construcción de viviendas en el país, tras los terremotos.El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, <b>Pedro Infante</b>, explicó que esta modificación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria -que deberá pasar por un segundo debate para su aprobación final- busca garantizar mejores condiciones con seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para que el sector privado inicie un 'proceso agresivo' de construcción de viviendas.