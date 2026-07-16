Cada vez más codiciados por el público, televisores Mini LED te permiten vivir todas las emociones del mayor escenario del fútbol mundial con la mejor calidad y performance de imagen

Uno de los estándares tecnológicos más avanzados en pantallas de TV, el QD-Mini LED ofrece una de las mejores calidades de imagen disponibles en el mercado. Sus nanocristales amplían la gama de colores en un 48% en comparación con televisores convencionales, mientras que cientos de zonas de atenuación precisa y un potente HDR entregan un contraste y brillo sobresalientes.Además, la tecnología All-Domain Halo Control de TCL (que abarca todo el proceso desde la generación de luz hasta la reproducción de la imagen) permite una visualización más clara y detallada de cada jugada.La pantalla de las TVs QD-Mini LED también ayuda a reducir reflejos en ambientes iluminados, mientras que el procesador AiPQ ajusta automáticamente los niveles de luz y sombra para optimizar la imagen. Su ángulo de visión de hasta 178° permite reunir a familia y amigos para disfrutar cada partido desde cualquier lugar del living.Como centrodelantero del portafolio TCL, la serie C6K ofrece una excelente relación precio-calidad, integrando tecnología de última generación a un valor accesible. Su pantalla cuenta con 512 zonas de atenuación precisa y alto brillo HDR, logrando una gran calidad de imagen, mientras que su tasa de refresco de 144Hz asegura que cada momento del partido se vea con total fluidez y detalle.