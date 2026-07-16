Cada vez más codiciados por el público, televisores Mini LED te permiten vivir todas las emociones del mayor escenario del fútbol mundial con la mejor calidad y performance de imagen

TCL, líder global en electrónica de consumo y marca Nº1 en TVs Mini LED y de gran tamaño, ofrece las mejores opciones de televisores para que el público disfrute cada jugada del mayor momento del fútbol a través de su campaña ‘Watch the Best’.

En contexto del aumento de la demanda por televisores Mini LED, con estudios que indican un aumento de ventas globales de 12 millones a 17 millones de unidades entre 2025 y 2029, la marca apuesta por la innovación para transformar la experiencia dentro de casa.

En paralelo, la cercanía del momento más importante del fútbol genera que se dispare la demanda de televisores en todo el mundo. En Panamá, este deporte continúa siendo uno de los principales espacios de entretenimiento y reunión para familias y amigos, impulsando el interés por televisores de gran formato y alta calidad de imagen que permitan disfrutar cada partido con una experiencia más inmersiva. Cada vez más consumidores buscan tecnologías avanzadas que les permitan vivir la emoción del torneo con mayor realismo, detalle y desempeño audiovisual.

En este contexto, con QD-Mini LED como protagonista y la serie C6K como figura del partido, TCL promete una experiencia inmersiva sin precedentes, acercando al espectador a la emoción de estar en el estadio junto a la hinchada, sin salir de casa.