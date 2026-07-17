China rechaza acusaciones de Trump sobre injerencia electoral y las califica de ‘fabricadas’

El Gobierno de la República Popular China rechazó este viernes 17 de julio las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una presunta injerencia en las elecciones presidenciales de 2020 y aseguró que se trata de alegaciones “fabricadas” y sin fundamento.

Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, afirmó que su país “no tiene ningún interés ni ha interferido nunca en las elecciones de Estados Unidos”, en respuesta al discurso que Trump ofreció la noche del 16 de julio, en el que anunció la desclasificación de documentos de inteligencia sobre supuestas vulnerabilidades en el sistema electoral estadounidense.

China niega haber intervenido en las elecciones

Lin Jian rechazó las afirmaciones del mandatario estadounidense, quien aseguró que China obtuvo ilegalmente información de más de 220 millones de votantes estadounidenses y utilizó esos datos para influir en los comicios de 2020.

El portavoz sostuvo que las acusaciones carecen de pruebas y reiteró que la política exterior de Pekín se basa en el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países.

Asimismo, instó a Washington a centrarse en fortalecer las relaciones bilaterales en lugar de “utilizar a China como tema de campaña electoral”.

La Cancillería china añadió que las agencias de inteligencia de Estados Unidos no han presentado evidencia que respalde las acusaciones formuladas por Trump.

Las declaraciones responden al discurso de Trump

La reacción de Pekín se produjo horas después de que Trump anunciara la noche de este 16 de julio, en un discurso a la nación desde la Casa Blanca, la desclasificación de documentos elaborados por la CIA, el FBI, el Consejo Nacional de Inteligencia y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras.

Durante su mensaje a la nación, el presidente estadounidense afirmó que esos informes revelan “vulnerabilidades impactantes” en la infraestructura electoral de Estados Unidos y acusó a China de haber llevado a cabo “la mayor filtración de datos electorales de la historia”.

Según Trump, el supuesto ataque permitió obtener de forma ilícita nombres, números telefónicos, direcciones y otros datos personales de millones de votantes estadounidenses, información que, aseguró, pudo ser utilizada para influir en el proceso electoral.

El mandatario también acusó a la CIA de haber ocultado información sobre la presunta injerencia china al Congreso y al pueblo estadounidense, al tiempo que anunció la creación de un Grupo de Trabajo de Transparencia para revisar las vulnerabilidades del sistema electoral.