Representantes piden más recursos para que las obras lleguen a todos los corregimientos

Los representantes de corregimiento de la provincia de Panamá hicieron un llamado para que los recursos del Estado sean distribuidos de manera equitativa y permitan ejecutar obras en todas las comunidades, al considerar que las juntas comunales son la primera instancia a la que acuden los ciudadanos para buscar soluciones a sus principales necesidades.

En la toma de posesión de la nueva junta directiva del Consejo Provincial de Panamá, el nuevo vicepresidente del organismo, Iván Cheribin, afirmó que una de sus principales prioridades será gestionar mayores recursos económicos para las juntas comunales y fortalecer la coordinación con las instituciones del Estado para atender las demandas de la población.

“Durante este periodo buscaremos dinamizar esa relación que debe tener el Consejo Provincial con las diferentes instituciones del Estado para que se asignen recursos y las obras lleguen a las comunidades, porque a los representantes son los primeros que la comunidad les toca la puerta cuando tiene alguna necesidad”, manifestó.

Cheribin, representante del corregimiento Amelia Denis de Icaza, en el distrito de San Miguelito, recordó que las juntas comunales atienden múltiples áreas, entre ellas salud, agua potable, educación, recolección de basura e incluso brindan apoyo económico en casos de emergencia. No obstante, reconoció que existen corregimientos cuyos presupuestos apenas alcanzan para cubrir los gastos de funcionamiento.

El dirigente sostuvo que la presencia de autoridades del Gobierno, directores de entidades públicas y diputados durante el acto de toma de posesión demuestra que existe conocimiento sobre las necesidades de las comunidades y que ahora corresponde trabajar de manera conjunta para dar respuestas concretas.

Asimismo, destacó que en el Consejo Provincial convergen representantes de distintos partidos y corrientes políticas, pero aseguró que el objetivo común es atender los problemas de la ciudadanía.

En ese sentido, indicó que los representantes funcionan como el principal enlace entre las comunidades y las autoridades con capacidad de ejecutar soluciones, evitando que las demandas ciudadanas desemboquen en protestas o cierres de vías.

El Consejo Provincial de Panamá está integrado por los representantes de corregimiento de la provincia, así como alcaldes y otras autoridades.

Su principal objetivo es impulsar las iniciativas de interés provincial y promover la coordinación entre los municipios, las juntas comunales y las autoridades indígenas con el gobierno nacional.