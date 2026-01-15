  1. Inicio
‘No hay bandos’: Concejo de San Miguelito respalda al Ejecutivo sobre recolección de basura

‘El Concejo no puede rechazar una decisión que busca atender una situación que afecta directamente a la población’, indicó Cheribín.
'El Concejo no puede rechazar una decisión que busca atender una situación que afecta directamente a la población', indicó Cheribín. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Rayshel Flores
  • 15/01/2026 09:48
El vicepresidente del Concejo de San Miguelito, Iván Cheribín, señaló que el objetivo es respaldar las acciones que permitan resolver el problema de la basura.

El Consejo Municipal de San Miguelito expresó su respaldo a la decisión del Ejecutivo de transferir a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) el control de la recolección de basura en el distrito, en medio de la crisis por la acumulación de desechos.

El vicepresidente del Concejo de San Miguelito, Iván Cheribín, reconoció que el anuncio tomó por sorpresa a las autoridades locales, pero aseguró que no se trata de un tema de confrontación. “Esto no tiene bandos, tiene un bien que es la gente. No estamos para medir fuerzas con nadie”, afirmó.

Cheribín señaló que el Concejo había solicitado información formal al director de la Autoridad de Aseo, y aunque cuestionó la falta de respuesta previa, subrayó que el objetivo es respaldar las acciones que permitan resolver el problema de la basura en San Miguelito.

“El Concejo no puede rechazar una decisión que busca atender una situación que afecta directamente a la población”, indicó, al recalcar que la responsabilidad por la crisis no recae en una sola institución.

El vicepresidente del Concejo fue enfaticó al señalar que la Autoridad de Aseo entró en funciones en el distrito desde el 1 de enero, con el respaldo de las juntas comunales, y defendió el rol de los representantes comunitarios en la atención del problema.

El respaldo del Concejo se da en medio del debate entre autoridades municipales y el Gobierno, mientras residentes de San Miguelito exigen soluciones inmediatas para evitar riesgos sanitarios y ambientales.

