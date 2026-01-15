‘No hay bandos’: Concejo de San Miguelito respalda al Ejecutivo sobre recolección de basura

<b>'El Concejo no puede rechazar una decisión que busca atender una situación que afecta directamente a la población'</b>, indicó, al recalcar que la responsabilidad por la crisis no recae en una sola institución.El vicepresidente del Concejo fue enfaticó al señalar que la Autoridad de Aseo entró en funciones en el distrito desde el <b>1 de enero</b>, con el respaldo de las juntas comunales, y defendió el rol de los representantes comunitarios en la atención del problema.El respaldo del Concejo se da en medio del debate entre autoridades municipales y el Gobierno, mientras residentes de San Miguelito exigen soluciones inmediatas para evitar riesgos sanitarios y ambientales.