‘No hay bandos’: Concejo de San Miguelito respalda al Ejecutivo sobre recolección de basura

El Consejo Municipal de San Miguelito expresó su respaldo a la decisión del Ejecutivo de transferir a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) el control de la recolección de basura en el distrito, en medio de la crisis por la acumulación de desechos.

El vicepresidente del Concejo de San Miguelito, Iván Cheribín, reconoció que el anuncio tomó por sorpresa a las autoridades locales, pero aseguró que no se trata de un tema de confrontación. “Esto no tiene bandos, tiene un bien que es la gente. No estamos para medir fuerzas con nadie”, afirmó.

Cheribín señaló que el Concejo había solicitado información formal al director de la Autoridad de Aseo, y aunque cuestionó la falta de respuesta previa, subrayó que el objetivo es respaldar las acciones que permitan resolver el problema de la basura en San Miguelito.