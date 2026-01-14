La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, arremetió con el Gobierno central al denunciar que la decisión de asignar a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) el control de la recolección de basura en el distrito, tras la salida de Recicladora Vida y Salud S.A. (Revisalud), constituye una 'acción de presión' y una imposición autoritaria que desconoce la autonomía municipal.Hernández aseguró que la medida fue tomada sin consulta previa con la Alcaldía, a pesar de que el Concejo Económico Nacional había aprobado la contratación temporal de tres empresas para asumir el servicio a partir del 19 de enero, un día después de que venciera el contrato con Revisalud. Según la alcaldesa, lo único que faltaba era el refrendo de la Contraloría General de la República.'No voy a permitir que se use esta crisis para beneficiar a quienes han fallado durante 25 años. Los únicos beneficiarios de este proceso van a ser los vecinos de San Miguelito', afirmó a La Estrella de Panamá.