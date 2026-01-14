Basura de San Miguelito pasa a manos del Estado en medio de emergencia sanitaria

La <b><a href="/tag/-/meta/aaud-autoridad-de-aseo-urbano-y-domiciliario">Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD)</a></b> asumirá de manera oficial la <b>recolección, transporte, disposición final de los residuos sólidos y el cobro de la tasa de aseo en el distrito de San Miguelito a partir del 19 de enero de 2026</b>, tras la publicación de la <b>Resolución N.° 01-2026</b> en la <b><a href="/tag/-/meta/gaceta-oficial">Gaceta Oficial Digital</a></b>.La decisión fue adoptada por la <b>Junta Directiva de la AAUD</b> ante la inminente finalización del contrato de concesión de la empresa <b>Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud)</b>, cuyo vínculo con el Municipio de San Miguelito vence el <b>18 de enero de 2026</b>, y debido a la incapacidad demostrada por la concesionaria para garantizar el servicio desde diciembre de 2024.Según la resolución, <b>el modelo de recolección operado por Revisalud se volvió insuficiente por la falta de equipo, rutas estables y una estructura administrativa</b> <b>que no se adaptó a las necesidades</b> del distrito, lo que provocó acumulación de basura, afectaciones al comercio y un clima de malestar social.El documento oficial advierte que <b><a href="/tag/-/meta/san-miguelito">San Miguelito</a></b> enfrenta una <b>crisis crítica de manejo de desechos sólidos</b>, marcada por la proliferación de vertederos clandestinos o 'pataconcitos', que representan un foco de enfermedades como <b>dengue, hantavirus y afecciones respiratorias</b>, poniendo en riesgo a más de <b>280 mil habitantes</b>.Ante este escenario, por instrucción del Órgano Ejecutivo, la AAUD intervino desde el <b>1 de enero de 2026</b> en los nueve corregimientos del distrito. En apenas <b>12 días</b>, la entidad logró recolectar <b>3.232,50 toneladas de residuos</b>, cifra que, según la resolución, evidencia la magnitud del problema y la necesidad de formalizar la intervención.La resolución autoriza a la AAUD a asumir no solo la operación del servicio, sino también la <b>administración, supervisión y recaudación de la tasa de aseo</b>, aplicando el <b>paz y salvo obligatorio</b> para trámites ante el Registro Público, tal como lo establece la Ley 276 de 2021.Asimismo, se faculta al Administrador General a ejecutar un <b>plan de contingencia inmediato</b> y una <b>estrategia de gestión integral a largo plazo</b>, además de instalar <b>oficinas regionales</b> dentro de San Miguelito para garantizar la continuidad del servicio.El <b>Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</b> deberá realizar las adecuaciones presupuestarias y transferencias necesarias para financiar la operación, adquisición de equipos y contratación de personal.La medida también busca integrar la recolección de San Miguelito al sistema nacional de la AAUD, lo que permitirá <b>economías de escala</b>, el uso compartido de <b>estaciones de transferencia</b> y una mejor logística hacia el <b>relleno sanitario de Cerro Patacón</b>, conforme a la política de sistemas regionales de la Ley 276.