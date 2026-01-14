Basura de San Miguelito pasa a manos del Estado en medio de emergencia sanitaria

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asumirá de manera oficial la recolección, transporte, disposición final de los residuos sólidos y el cobro de la tasa de aseo en el distrito de San Miguelito a partir del 19 de enero de 2026, tras la publicación de la Resolución N.° 01-2026 en la Gaceta Oficial Digital.

La decisión fue adoptada por la Junta Directiva de la AAUD ante la inminente finalización del contrato de concesión de la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), cuyo vínculo con el Municipio de San Miguelito vence el 18 de enero de 2026, y debido a la incapacidad demostrada por la concesionaria para garantizar el servicio desde diciembre de 2024.

Según la resolución, el modelo de recolección operado por Revisalud se volvió insuficiente por la falta de equipo, rutas estables y una estructura administrativa que no se adaptó a las necesidades del distrito, lo que provocó acumulación de basura, afectaciones al comercio y un clima de malestar social.

El documento oficial advierte que San Miguelito enfrenta una crisis crítica de manejo de desechos sólidos, marcada por la proliferación de vertederos clandestinos o “pataconcitos”, que representan un foco de enfermedades como dengue, hantavirus y afecciones respiratorias, poniendo en riesgo a más de 280 mil habitantes.

Ante este escenario, por instrucción del Órgano Ejecutivo, la AAUD intervino desde el 1 de enero de 2026 en los nueve corregimientos del distrito.

En apenas 12 días, la entidad logró recolectar 3.232,50 toneladas de residuos, cifra que, según la resolución, evidencia la magnitud del problema y la necesidad de formalizar la intervención.

La resolución autoriza a la AAUD a asumir no solo la operación del servicio, sino también la administración, supervisión y recaudación de la tasa de aseo, aplicando el paz y salvo obligatorio para trámites ante el Registro Público, tal como lo establece la Ley 276 de 2021.

Asimismo, se faculta al Administrador General a ejecutar un plan de contingencia inmediato y una estrategia de gestión integral a largo plazo, además de instalar oficinas regionales dentro de San Miguelito para garantizar la continuidad del servicio.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá realizar las adecuaciones presupuestarias y transferencias necesarias para financiar la operación, adquisición de equipos y contratación de personal.

La medida también busca integrar la recolección de San Miguelito al sistema nacional de la AAUD, lo que permitirá economías de escala, el uso compartido de estaciones de transferencia y una mejor logística hacia el relleno sanitario de Cerro Patacón, conforme a la política de sistemas regionales de la Ley 276.