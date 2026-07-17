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Protesta de jubilados por el Cepanim: Banco Nacional aclara por qué aplica descuentos

El Banco Nacional explica por qué descuenta hasta un 26 % a jubilados y pensionados
El Banco Nacional explica por qué descuenta hasta un 26 % a jubilados y pensionados Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/07/2026 16:07
Las protestas por los descuentos del Cepanim llevaron al Banco Nacional a aclarar que no obtiene ganancias con el proceso.

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Un grupo de jubilados y pensionados protestó este viernes 17 de julio en la sede principal del Banco Nacional de Panamá, ubicada en Vía España, para expresar su inconformidad con el porcentaje que se les descuenta al momento de negociar los Certificados de Pago Negociables (Cepanim).

Los manifestantes cuestionaron el monto retenido durante el proceso para hacer efectivo el beneficio y solicitaron una revisión de las condiciones aplicadas por la entidad bancaria.

Ante las críticas, el gerente ejecutivo de Riesgo del Banco Nacional, Alvin Ortega, aseguró que la institución no obtiene ganancias por la negociación de los Cepanim y explicó que las tasas de descuento responden al costo de los fondos del banco y al tiempo que debe esperar para cobrar cada certificado.

Según Ortega, los Cepanim tienen vencimientos que van desde 2029 hasta 2032, por lo que el descuento varía de acuerdo con el plazo restante.

Banco Nacional defiende los descuentos del Cepanim y explica de dónde salen los porcentajes

El funcionario detalló que la tasa de descuento es del 15 % para los certificados con vencimiento en tres años, 20 % para los de cuatro años, 23 % para los de cinco años y 26 % para aquellos que vencen en seis años.

Explicó que estos porcentajes se calculan con base en el costo anual de los fondos del Banco Nacional, que actualmente oscila entre 4.5 % y 5 %, multiplicado por el número de años que la entidad deberá esperar para recuperar el valor del certificado.

Las declaraciones del gerente se producen en medio del malestar expresado por jubilados y pensionados, quienes consideran elevados los descuentos aplicados al negociar sus Cepanim.

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