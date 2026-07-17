Protesta de jubilados por el Cepanim: Banco Nacional aclara por qué aplica descuentos

El funcionario detalló que la tasa de descuento es del <b>15 %</b> para los certificados con vencimiento en tres años, <b>20 %</b> para los de cuatro años, <b>23 %</b> para los de cinco años y <b>26 %</b> para aquellos que vencen en seis años.Explicó que estos porcentajes se calculan con base en el costo anual de los fondos del Banco Nacional, que actualmente oscila entre <b>4.5 % y 5 %</b>, multiplicado por el número de años que la entidad deberá esperar para recuperar el valor del certificado.Las declaraciones del gerente se producen en medio del malestar expresado por jubilados y pensionados, quienes consideran elevados los descuentos aplicados al negociar sus Cepanim.