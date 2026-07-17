Protesta de jubilados por el Cepanim: Banco Nacional aclara por qué aplica descuentos

Un grupo de jubilados y pensionados protestó este viernes 17 de julio en la sede principal del Banco Nacional de Panamá, ubicada en Vía España, para expresar su inconformidad con el porcentaje que se les descuenta al momento de negociar los Certificados de Pago Negociables (Cepanim).

Los manifestantes cuestionaron el monto retenido durante el proceso para hacer efectivo el beneficio y solicitaron una revisión de las condiciones aplicadas por la entidad bancaria.

Ante las críticas, el gerente ejecutivo de Riesgo del Banco Nacional, Alvin Ortega, aseguró que la institución no obtiene ganancias por la negociación de los Cepanim y explicó que las tasas de descuento responden al costo de los fondos del banco y al tiempo que debe esperar para cobrar cada certificado.

Según Ortega, los Cepanim tienen vencimientos que van desde 2029 hasta 2032, por lo que el descuento varía de acuerdo con el plazo restante.