Mulino no dudó: revela si apoyará a España o Argentina en la final del Mundial 2026

Ante la pregunta sobre a quién apoyará en la final mundialista, Mulino respondió de manera breve, pero dejó clara su elección:<b>'Le vamos a los che, le vamos a los che'</b>, expresó el presidente, en referencia a la selección de Argentina.La declaración de Mulino se dio en medio de la expectativa mundial que genera el último partido del torneo, donde Argentina buscará sumar otro título a su historia, mientras que España intentará conquistar nuevamente la Copa del Mundo.Con su comentario, el presidente panameño dejó definido su respaldo para la gran final: su favorito para levantar el trofeo es el equipo argentino.