Mulino no dudó: revela si apoyará a España o Argentina en la final del Mundial 2026

Durante su recorrido por la nueva Tienda del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en Río Hato, provincia de Coclé, el mandatario fue consultado sobre el esperado duelo del próximo domingo 19 de julio.

La fiebre por la final del Mundial 2026 también llega al Palacio de Las Garzas. El presidente de la República, José Raúl Mulino , reveló cuál será su selección favorita para el partido que definirá al nuevo campeón del mundo entre España y Argentina .

Ante la pregunta sobre a quién apoyará en la final mundialista, Mulino respondió de manera breve, pero dejó clara su elección:

“Le vamos a los che, le vamos a los che”, expresó el presidente, en referencia a la selección de Argentina.

La declaración de Mulino se dio en medio de la expectativa mundial que genera el último partido del torneo, donde Argentina buscará sumar otro título a su historia, mientras que España intentará conquistar nuevamente la Copa del Mundo.

Con su comentario, el presidente panameño dejó definido su respaldo para la gran final: su favorito para levantar el trofeo es el equipo argentino.