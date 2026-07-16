¿Apoyará Trump a Argentina o España? La Casa Blanca dice que se pronunciará antes de la final

El presidente Donald Trump asistirá este domingo 19 de julio a la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España, que se jugara en el estadio Nueva York/Nueva Jersey, confirmó este jueves 16 de julio la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Durante una rueda de prensa este jueves, Leavitt señaló que Trump estará presente en el partido decisivo del torneo del Mundial 2026, aunque indicó que el mandatario todavía no le ha comunicado si apoyará públicamente a alguna de las dos selecciones.

“No me ha dicho si apoya a España o a Argentina, pero seguramente se pronuncie”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, dejando abierta la posibilidad de que el presidente estadounidense haga pública su preferencia antes o durante el encuentro.

La confirmación de su asistencia se produce en medio de un contexto de tensiones diplomáticas entre Washington y Madrid.

Durante la reciente cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte celebrada en Ankara, Turquía, Trump lanzó duras críticas contra el Gobierno español y contra el presidente Pedro Sánchez, llegando a calificar a España como un “terrible aliado” y una “causa perdida”, además de cuestionar su compromiso dentro de la Alianza Atlántica.

Las declaraciones provocaron la respuesta del Gobierno español.

Sánchez aseguró que mantuvo una conversación informal con Trump durante la cumbre y restó importancia a los ataques verbales, al afirmar que las relaciones entre ambos países siguen siendo positivas en los ámbitos político, económico y militar.