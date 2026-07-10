Trump confunde a Japón con Irán y desata críticas tras una serie de errores durante la cumbre de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia luego de cometer varios errores durante una comparecencia en el marco de la cumbre de la OTAN, celebrada en Ankara, Turquía. Entre las equivocaciones más llamativas estuvo atribuir a Japón un supuesto ataque con misiles perpetrado por Irán contra un buque estadounidense en Oriente Medio. Durante una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el mandatario afirmó que “111 misiles fueron disparados por la República Islámica de Japón”, una declaración que fue recogida por la agencia japonesa Kyodo y ampliamente difundida por medios internacionales. Trump continuó su intervención sin corregir la confusión, pese a que Japón no es una república islámica y mantiene una estrecha alianza con Estados Unidos.

Más equivocaciones durante su intervención

La referencia errónea a Japón no fue el único desliz del presidente estadounidense. En el mismo encuentro, Trump llamó a Zelenski “presidente Putin”, confundiendo al mandatario ucraniano con el presidente de Rusia. Además, pronunció incorrectamente el nombre de la plataforma TikTok, refiriéndose a ella como “TicTac”, otro error que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue recogido por diversos medios de comunicación. Las declaraciones ocurrieron durante una de las jornadas de la cumbre de la OTAN, donde Trump sostuvo reuniones bilaterales y respondió preguntas de la prensa sobre distintos temas de política internacional.

La Casa Blanca responde