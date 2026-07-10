Trump confunde a Japón con Irán y desata críticas tras una serie de errores durante la cumbre de la OTAN

El presidente de <b>Estados Unidos</b>, <b>Donald Trump</b>, volvió a generar controversia luego de <b>cometer varios errores</b> durante una comparecencia en el marco de la cumbre de la <b>OTAN</b>, celebrada en <b>Ankara</b>, <b>Turquía</b>. Entre las equivocaciones más llamativas estuvo atribuir a <b>Japón </b>un supuesto ataque con misiles perpetrado por Irán contra un buque estadounidense en <b>Oriente Medio</b>.Durante una reunión con el presidente de <b>Ucrania</b>, <b>Volodímir Zelenski</b>, el mandatario afirmó que <b>'111 misiles fueron disparados por la República Islámica de Japón'</b>, una declaración que fue recogida por la agencia japonesa <b>Kyodo</b> y ampliamente difundida por medios internacionales.<b>Trump </b>continuó su intervención sin corregir la confusión, pese a que <b>Japón no es una república islámica</b> y <b>mantiene una estrecha alianza con Estados Unidos</b>.