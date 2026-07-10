Canal de Panamá evalúa propuestas de precalificación para nuevas terminales portuarias

El Canal de Panamá inició la fase de evaluación de los documentos presentados por las empresas interesadas en participar en el proceso de precalificación para el desarrollo de las terminales portuarias de trasbordo de contenedores de Corozal y Telfers.

La fase de evaluación llega después que este jueves 09 de julio cerrará el proceso de precalificación cumpliendo así una nueva etapa dentro del procedimiento para la selección de los futuros concesionarios.

“Estas etapas buscan garantizar la transparencia y competitividad del proceso y a la vez promueve la participación informada de las empresas interesadas”, se lee en un comunicado del Canal.

El ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, recordó que el 30 de enero se presentaron los pliegos de precalificación para que las empresas conocieran las condiciones de participación.

Reconoció que, tras recibir algunas enmiendas y adendas, se vieron obligados a extender el tiempo para atender las consultas y comentarios recibidos durante la fase de precalificación.