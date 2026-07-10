Panamá sigue sin entrenador: La nueva junta directiva ratificará al próximo técnico

Crecen las dudas en torno al futuro entrenador de la selección de Panamá. Manuel Arias, presidente de la Fepafut, no dio por confirmada la continuidad de Thomas Christiansen al mando del equipo.

De acuerdo con Arias, en este momento la Fepafut se encuentra en una fase de estudio para conocer al nuevo entrenador de la selección de Panamá. Esto tomando en cuenta que en el próximo mes de noviembre habrán elecciones en la federación para conocer a la nueva junta directiva del ente.

Otro de los puntos que se confirmaron es que en momento Panamá no tiene un director técnico. Arias asumió que así como Christiansen está en conversaciones con la Fepafut, podría estar también conversando con otros equipos ya que ofertas no le han faltado al estratega danés-español.

Tras la conferencia de prensa efectuada en la Fepafut, fueron más dudas que respuestas lo que dejó el futuro del próximo entrenador de la selección de Panamá.

Desde la Fepafut se apuntó a que en este momento están en fase de escoger a un nuevo entrenador para los próximos tres meses, mientras se celebran las elecciones para conocer a la nueva directiva en la Fepafut y a su presidente.

No se contempla en este momento un interinato, ya que se busca un proceso largo a futuro. Lo cierto es que no hay aún una postura clara sobre quién podría llegar a ser el nuevo entrenador de la selección de Panamá.

Uno de los puntos que complican más la situación es que para los meses de septiembre, octubre y noviembre Panamá tiene compromisos, incluido una gira en Asia y la Liga de Naciones de la CONCACAF.

El plan de la Fepafut es tomar una decisión antes de septiembre por estos compromisos internacionales. Sumado a ello, hay nombres que están sobre la mesa, pero que al mismo tiempo han estado descartando otras opciones, esto en busca de ese estilo de juego que apuesta el comité técnico.

Hay que descartar que de conseguir un nuevo técnico para estos tres meses, y la nueva junta directiva no está de acuerdo con el camino que se está llevando en la selección, tendrán la potestad de cambiar de entrenador y conseguir otro que si guste.

El tema recae en que habría que pagarle una indemnización importante y sumado a ello destinar dinero para contratar al nuevo entrenador.

Arias destacó que “la FPF toma en cuenta varios puntos. Se considera el modelo el estilo de juego y el desarrollo de los jugadores. Sumado a ello, los amistosos de categoría A B y C por ese lado, nosotros queremos seguir con ese modelo deportivo. Incluye el modo de jugar y todo lo que conlleva. Este modelo también debe ser constitucional. También está la parte administrativa y política”.

Otros de los puntos que se aseguraron es que el dinero que se utilice para contrata y financiar al nuevo contrato, será completamente de la Fepafut y no de dinero del Estado.

“En diciembre habrán nuevas elecciones, con un comité técnico que no sabemos si continuará o no. Eso nos lleva al punto de que cualquier persona contratada, debe entender que hay una nueva oportunidad para que esta junta directiva dé el visto bueno o no de la contratación de un nuevo entrenador”, destacó Arias.

En esa misma línea, Arias destacó que no arriesgarán el futuro del fútbol panameño para contratar a un nuevo entrenador.

“No puedo hablar de cifras porque el contrato de Thomas tiene cláusulas de confidencialidad. En este momento la Fepafut cuenta con los recursos para cumplir con las expectativas sobre los diferentes candidatos, incluyendo el de Thomas sin hipotecar el futuro del fútbol panameño”, dijo.

Lo que realmente se puede confirmar es que en este momento la Fepafut sigue en su proceso de escogencia para un nuevo entrenador y uno de los nombres confirmados que está sobre la mesa es Christiansen.