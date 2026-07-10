Las claves del tijeretazo fiscal: El MEF recorta el subsidio al transporte tras la explosión en el puente de Las Américas

El escenario logístico e inmobiliario del país enfrenta un doble impacto técnico y financiero. Un análisis en profundidad de las normativas presupuestarias de los últimos dos meses revela que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aplicó un masivo recorte lineal, de aproximadamente el 50%, en los techos de consumo semanal de combustible para el sector de transporte y carga pesada. La medida deja desprotegidas a las flotas de abastecimiento alimentario y pasajeros justo cuando sus costos de operación se elevaron tras el desvío obligatorio hacia la ruta del Puente Centenario. La raíz de esta crisis circulatoria se remonta a la grave explosión ocurrida el lunes 6 de abril de 2026, siniestro que comprometió elementos de la calzada e infraestructura vial del emblemático Puente de las Américas. A partir de esa fecha, los vehículos pesados y los buses colectivos de pasajeros con un peso bruto mayor a las 10 toneladas recibieron la prohibición de cruzar por la vieja estructura sobre el Canal de Panamá. Esta restricción forzó a las rutas a modificar sus recorridos hacia el Puente Centenario, un cambio de trayecto que añade un promedio de 12 kilómetros adicionales en cada vuelta de operación. Lejos de compensar este súbito incremento en el consumo de diésel bajo en azufre, la reciente Resolución Ministerial N° MEF-RES-2026-2402 estipula límites drásticamente más bajos que los fijados en el esquema inicializado mediante la Resolución N° MEF-RES-2026-1552 del 29 de abril de 2026.

La anatomía del recorte

Las cifras de las Gacetas Oficiales no mienten. A finales de abril, un bus colectivo convencional disponía de un tope semanal de $183.52 para consumir combustible estabilizado. Dos meses después, el MEF recortó ese cupo a $92.50 semanales, una contracción neta del 49.6%. Incluso la nueva categoría especial creada de urgencia para los buses desviados por el Puente Centenario —fijada en $101.90 a la semana— representa un bajón del 44.4% frente a la asignación estándar que los transportistas gozaban antes del esquema de julio. El impacto sobre el sector alimentario y agropecuario es todavía más agresivo. Los vehículos comerciales tipo pick-up y paneles dedicados al acarreo de carga esencial experimentaron la mayor caída registrada en las tablas oficiales: su subsidio se redujo de $30.64 semanales en abril a tan solo $15.04 en julio, un desplome del 50.9%. Los camiones refrigerados y cisternas sufrieron una reducción del 49.6%, cayendo de un techo de $74.60 a $37.60 a la semana. En esa misma línea, el equipo articulado pesado vio su cupo recortado de $130.55 a $65.80 semanales. En el transporte de pasajeros, los buses colegiales cayeron de un límite de $98.85 a $49.82 semanales (-49.6%), las rutas internas descendieron de $113.02 a $56.96 (-49.6%), mientras que los taxistas pasaron de contar con $56.89 a disponer de un máximo de $42.90 por semana (-24.5%).

El trasfondo financiero de los fondos

Esta asfixia presupuestaria contrasta drásticamente con la estrategia inicial del Gobierno. Pocos días después del siniestro de abril, el viceministro de Economía y Finanzas, Fausto Fernández, explicó que el beneficio arrancaría con un fondo de $30 millones aprobado en la Asamblea Nacional, enfocado prioritariamente en el sector transportista de rutas internas, taxis y colectivos, para posteriormente ampliarse al transporte de carga y la pesca artesanal. En aquel momento, Fernández detalló que esos fondos cubrirían aproximadamente seis semanas de consumo estimado y que el programa sería monitoreado para evaluar su desarrollo o solicitar nuevos traslados presupuestarios si fuese necesario mantener el apoyo. Sin embargo, la realidad de las cuentas públicas obligó a cambiar el rumbo mucho antes de lo previsto. Para mediados de mayo, el costo semanal estimado de este beneficio ya promediaba los $4.2 millones debido a los amplios topes de consumo definidos para cada tipo de transporte, ya fuera pesca artesanal, maquinaria agrícola o el transporte de carga de alimentos. Al recortar los cupos semanales prácticamente a la mitad en la resolución de julio, el MEF logra mitigar su propia presión fiscal —reduciendo el gasto a cerca de $2.1 millones semanales— pero altera las promesas iniciales de soporte continuo y traslada la carga financiera directo a los trabajadores del volante.

Consumo real sin amortiguación