Las claves del tijeretazo fiscal: El MEF recorta el subsidio al transporte tras la explosión en el puente de Las Américas

Esta asfixia presupuestaria contrasta drásticamente con la estrategia inicial del Gobierno. Pocos días después del siniestro de abril, el viceministro de Economía y Finanzas, <b>Fausto Fernández</b>, explicó que el beneficio arrancaría con un fondo de<b> $30 millones </b>aprobado en la Asamblea Nacional, enfocado prioritariamente en el sector transportista de rutas internas, taxis y colectivos, para posteriormente ampliarse al transporte de carga y la pesca artesanal. En aquel momento, Fernández detalló que esos fondos cubrirían aproximadamente <b>seis semanas de consumo estimado</b> y que el programa sería monitoreado para evaluar su desarrollo o solicitar nuevos traslados presupuestarios si fuese necesario mantener el apoyo.Sin embargo, la realidad de las cuentas públicas obligó a cambiar el rumbo mucho antes de lo previsto. Para mediados de mayo, el costo semanal estimado de este beneficio ya promediaba los<b> $4.2 millones</b> debido a los amplios topes de consumo definidos para cada tipo de transporte, ya fuera pesca artesanal, maquinaria agrícola o el transporte de carga de alimentos. Al recortar los cupos semanales prácticamente a la mitad en la resolución de julio, el MEF logra mitigar su propia presión fiscal —reduciendo el gasto a cerca de <b>$2.1 millones</b> semanales— pero altera las promesas iniciales de soporte continuo y traslada la carga financiera directo a los trabajadores del volante.