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Idaan realizará trabajos este domingo 13 de julio y estos sectores tendrán afectaciones

El Idaan instalará nuevas válvulas y habrá afectaciones en el suministro de agua este domingo
El Idaan instalará nuevas válvulas y habrá afectaciones en el suministro de agua este domingo Idaan
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/07/2026 14:14
Varios sectores de la capital tendrán afectaciones en el servicio de agua potable por trabajos programados del Idaan

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El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que este domingo 13 de julio realizará trabajos de instalación de dos válvulas que podrían generar afectaciones en el suministro de agua potable en varios sectores de la ciudad de Panamá.

Según detalló la entidad, las labores iniciarán a partir de las 8:30 a.m. y contemplan la instalación de una válvula de 6 pulgadas en Vía España con avenida Martín Sosa, así como otra de 8 pulgadas en la entrada de Perejil, en Calidonia.

Sectores afectados por trabajos del Idaan

Mientras se desarrollen estas labores, el suministro de agua potable podría verse afectado en los sectores de Perejil, La Cresta, calles 42, 43, 44 y 45 de Bella Vista.

El Idaan explicó que una vez culminen los trabajos, el servicio será restablecido de manera progresiva, por lo que recomendó a los usuarios tomar las medidas de prevención necesarias y almacenar agua para las actividades esenciales.

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