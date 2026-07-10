Idaan realizará trabajos este domingo 13 de julio y estos sectores tendrán afectaciones

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que este domingo 13 de julio realizará trabajos de instalación de dos válvulas que podrían generar afectaciones en el suministro de agua potable en varios sectores de la ciudad de Panamá.

Según detalló la entidad, las labores iniciarán a partir de las 8:30 a.m. y contemplan la instalación de una válvula de 6 pulgadas en Vía España con avenida Martín Sosa, así como otra de 8 pulgadas en la entrada de Perejil, en Calidonia.