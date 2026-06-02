IDAAN anuncia instalación de válvulas en Pueblo Nuevo: estas áreas se quedarán sin agua potable

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que realizará trabajos de instalación de dos válvulas de 12 pulgadas en el corregimiento de Pueblo Nuevo, lo que provocará afectaciones temporales en el suministro de agua potable en diversos sectores de la ciudad capital.

Según la entidad, las labores se llevarán a cabo este miércoles 3 de junio de 2026, en un horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.. Los trabajos estarán a cargo del Departamento de Proyectos Especiales de la Gerencia Metropolitana.

Las válvulas serán instaladas en dos puntos estratégicos: una en la avenida 12 de Octubre y la otra en la intersección de la calle George Westerman con calle 78 1/2 Oeste, cerca de los edificios K, en Pueblo Nuevo.

Sectores que tendrán interrupciones en el servicio

El IDAAN detalló que durante la ejecución de estas obras se verá afectado el abastecimiento de agua potable en las siguientes áreas: