Cuatro policías resultan heridos durante fuga e incidentes en la cárcel La Joyita

La Policía Nacional detalló la mañana de este martes 2 de junio que cuatro agentes resultaron lesionadas durante la fuga registrada la tarde de este lunes 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita.

De acuerdo con los informes, la fuga del penal dejó alrededor de dos reos muertos y varios reclusas heridos.

Más de 80 privados de libertad rompieron las puertas de los pabellones. Seis lograron escapar, aunque las autoridades aseguran que todos fueron recapturados y que se reinstauró el orden en el centro penitenciario.

A través de un comunicado divulgado este martes, la institución detalló que los agentes afectados recibieron atención médica de manera oportuna y actualmente se encuentran fuera de peligro, bajo seguimiento especializado y en proceso de recuperación.

La entidad no ofreció detalles sobre la naturaleza de las lesiones ni sobre las circunstancias específicas en que ocurrieron los incidentes, pero confirmó que los uniformados resultaron heridos en el ejercicio de sus funciones durante la intervención realizada en el centro penitenciario.

La Policía Nacional anunció además que presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes para que se desarrollen las investigaciones pertinentes y se determinen las responsabilidades derivadas de los hechos ocurridos en La Joyita.

Además, la institución señaló que colaborará con las instancias encargadas del proceso de investigación para esclarecer lo sucedido y establecer las acciones legales que correspondan.