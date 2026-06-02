Fuga en La Joyita deja al menos dos muertos y varios heridos

Más de 80 privados de libertad protagonizaron un intento de fuga la tarde de este lunes 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita. Seis lograron escapar del penal, pero fueron recapturados por las autoridades. Reportes preliminares en la tarde apuntaban a una fuga en el penal, pero ni la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), ni el Ministerio de Gobierno daban confirmación oficial. A las 5.06 pm, la DGSP publica un comunicado en su cuenta oficial de X, sin detallar exactamente qué había ocurrido. “El Ministerio de Gobierno informa a la ciudadanía que en estos momentos se atiende una situación de orden interno dentro del Centro Penitenciario La Joyita. De manera inmediata, los estamentos de seguridad activaron los protocolos correspondientes con el objetivo de mantener el control y salvaguardar la seguridad dentro y fuera del centro penitenciario”, señala el comunicado. Añade que “una vez se tenga el control total y se verifiquen los hechos, se estará brindando información oficial y detalles a la ciudadanía”.

¿Qué pasó?

La Estrella de Panamá logró comunicarse con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, quien compartió detalles sobre lo ocurrido. El ministro explicó que todo inició por un traslado de reos programado a Chiriquí, para un grupo de privados de libertad, entre los que se encontraban líderes de tres de los pabellones de la cárcel. Precisamente para evitar ese traslado, decenas de presos se rebelaron dentro de los pabellones y lograron derribar una de las puertas y salir al patio. Estima que unos 40 formaron parte de este “motín”. Del grupo, seis lograron pasar el alambrado del patio de La Joyita y escapar del centro penitenciario. De acuerdo a la DGSP, fueron recapturados. Imágenes compartidas en redes sociales muestran a decenas de presos caminando por los patios del penal, el rostro cubierto por camisetas mientras recogen piedras, destruyen cámaras de seguridad y caminan entre los alambrados. Como respuesta, agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional se dirigieron al lugar para brindar apoyo al Sistema Penitenciario, restaurar el control en el penal y ayudar con la recaptura de los prófugos. Las autoridades lograron restaurar el orden en los pabellones y controlar a los “amotinados” que habían intentado fugarse.

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