Unachi: docentes denuncian descuentos retenidos que no llegan a la CSS ni a bancos

La <b>Asociación de Docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Adecu)</b> denunció este martes 2 de junio que trabajadores de la institución enfrentan afectaciones en sus servicios de salud y en sus compromisos financieros debido a que <b>descuentos aplicados a sus salarios no estarían siendo transferidos oportunamente a la Caja de Seguro Social (CSS), bancos y otros acreedores</b>.En un comunicado, la organización afirmó que actualmente algunos trabajadores <b>no cuentan con cobertura del Seguro Social y que entidades bancarias ya registran niveles de morosidad</b> asociados a esta situación, lo que, según el gremio, provoca aumentos en tasas de interés y otras consecuencias económicas para los afectados.La Adecu sostuvo que <b>las deducciones correspondientes a préstamos, compromisos financieros y obligaciones legales continúan siendo descontadas de los salarios de docentes y administrativos</b>. Sin embargo, aseguró que esos recursos no se reflejan oportunamente en los pagos que deben recibir las entidades correspondientes.El gremio advirtió que esta situación puede derivar en <b>afectaciones administrativas y crediticias para trabajadores que ya cumplieron con sus obligaciones mediante los descuentos efectuados por planilla</b>. Entre las consecuencias mencionó posibles restricciones en servicios de salud, cobro de intereses moratorios y daños al historial crediticio.La asociación también cuestionó la actuación de las autoridades universitarias frente al problema. En el documento señaló que existe silencio institucional y ausencia de acciones concretas para atender la situación, lo que genera incertidumbre dentro de la comunidad universitaria.Además, indicó que la falta de respuestas oportunas puede agravar los efectos sobre docentes y administrativos afectados.Ante este escenario, la Adecu solicitó al <b><a href="/tag/-/meta/gobierno-nacional">Gobierno Nacional</a></b>, a las autoridades competentes y a las instancias correspondientes que adopten mecanismos urgentes para garantizar los derechos de los trabajadores, especialmente en materia de seguridad social, salud y protección de los recursos descontados de sus salarios.El gremio también reconoció los pronunciamientos emitidos por las facultades de <b>Derecho y de Comunicación Social</b> de la universidad e instó a otras autoridades académicas y administrativas a expresar su posición y participar en la búsqueda de soluciones.La Adecu fundamentó su reclamo en <b>los artículos 17, 18 y 60 de la Constitución Política</b>, relacionados con la protección de derechos individuales y sociales, la responsabilidad de los servidores públicos y la garantía constitucional del trabajo, la salud y la seguridad social.