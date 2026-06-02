Unachi: docentes denuncian descuentos retenidos que no llegan a la CSS ni a bancos

La Asociación de Docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Adecu) denunció este martes 2 de junio que trabajadores de la institución enfrentan afectaciones en sus servicios de salud y en sus compromisos financieros debido a que descuentos aplicados a sus salarios no estarían siendo transferidos oportunamente a la Caja de Seguro Social (CSS), bancos y otros acreedores.

En un comunicado, la organización afirmó que actualmente algunos trabajadores no cuentan con cobertura del Seguro Social y que entidades bancarias ya registran niveles de morosidad asociados a esta situación, lo que, según el gremio, provoca aumentos en tasas de interés y otras consecuencias económicas para los afectados.

La Adecu sostuvo que las deducciones correspondientes a préstamos, compromisos financieros y obligaciones legales continúan siendo descontadas de los salarios de docentes y administrativos. Sin embargo, aseguró que esos recursos no se reflejan oportunamente en los pagos que deben recibir las entidades correspondientes.

El gremio advirtió que esta situación puede derivar en afectaciones administrativas y crediticias para trabajadores que ya cumplieron con sus obligaciones mediante los descuentos efectuados por planilla. Entre las consecuencias mencionó posibles restricciones en servicios de salud, cobro de intereses moratorios y daños al historial crediticio.

La asociación también cuestionó la actuación de las autoridades universitarias frente al problema. En el documento señaló que existe silencio institucional y ausencia de acciones concretas para atender la situación, lo que genera incertidumbre dentro de la comunidad universitaria.

Además, indicó que la falta de respuestas oportunas puede agravar los efectos sobre docentes y administrativos afectados.

Ante este escenario, la Adecu solicitó al Gobierno Nacional, a las autoridades competentes y a las instancias correspondientes que adopten mecanismos urgentes para garantizar los derechos de los trabajadores, especialmente en materia de seguridad social, salud y protección de los recursos descontados de sus salarios.

El gremio también reconoció los pronunciamientos emitidos por las facultades de Derecho y de Comunicación Social de la universidad e instó a otras autoridades académicas y administrativas a expresar su posición y participar en la búsqueda de soluciones.

La Adecu fundamentó su reclamo en los artículos 17, 18 y 60 de la Constitución Política, relacionados con la protección de derechos individuales y sociales, la responsabilidad de los servidores públicos y la garantía constitucional del trabajo, la salud y la seguridad social.