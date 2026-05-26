Unachi: entre las versiones de la renuncia de la rectora y la auditoria que inicia la Contraloría

En medio de los escándalos que envuelven a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, ayer circularon varias versiones sobre su renuncia al cargo.

La Contraloría General de la República, por su parte, anunció en un comunicado que inició una auditoría forense en la universidad pública relacionada con descuentos a funcionarios que presuntamente no habrían sido transferidos oportunamente a las entidades correspondientes.

“La auditoría tendrá como objetivo verificar el destino de los fondos, determinar posibles irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes, en estricto apego al marco constitucional y legal”, informó la Contraloría en el comunicado.

La entidad indicó que la medida responde a la preocupación existente entre docentes, trabajadores administrativos, estudiantes y la ciudadanía en general sobre el manejo de los fondos de la Unachi.

La Contraloría alegó que respeta la autonomía de la universidad, pero que ninguna autonomía puede estar por encima de la protección de los derechos de los trabajadores, así como del uso correcto de los fondos públicos y de los principios de transparencia y rendición de cuentas que exige la ciudadanía.

El comunicado de la Contraloría se difundió en medio de las distintas versiones que circularon en redes sociales y medios de comunicación sobre la supuesta renuncia de la rectora Medianero de Bonagas.

La primera y la última versión salieron del Ministerio de Educación (Meduca). En horas de la mañana de ayer empezó a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp una carta de la ministra Lucy Molinar dirigida al Consejo General Universitario de la Unachi, en la que se informaba sobre la renuncia de Medianero y una serie de irregularidades detectadas por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

La misiva, con fecha del lunes 25 de mayo, hacía referencia a que la rectora había presentado su renuncia el pasado 11 de mayo y que esta sería efectiva a partir del próximo 11 de junio.

La publicación de la carta hizo explotar las redes sociales, que daban por cierta la renuncia; sin embargo, horas más tarde circuló una nota atribuida a la Unachi en la que se negaba la renuncia de la rectora.

El breve comunicado generó confusión en redes sociales sobre si la rectora había renunciado o no.

Horas más tarde, el Meduca emitió un comunicado en el que confirmaba la renuncia.

“El Ministerio de Educación informa a la ciudadanía en general que el pasado lunes 11 de mayo de 2026 la señora rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí se apersonó a las instalaciones del Meduca, en Cárdenas, y solicitó ser atendida por la señora ministra de Educación”, indicó el Meduca en su cuenta de X, en la que detallaba la renuncia.

Durante la reunión, Medianero de Bonagas presentó su renuncia de manera voluntaria y solicitó el pago oportuno de sus prestaciones laborales.

El Meduca indicó que, mediante la nota del 25 de mayo, remitió al Consejo General Universitario la renuncia junto con las denuncias y quejas recibidas contra la administración de la universidad.

Entre los documentos enviados figura el informe de la Antai, el cual advierte sobre irregularidades relacionadas con nepotismo y recomienda la destitución de alrededor de 15 funcionarios, además de sanciones económicas para 12 servidores públicos.

La entidad subrayó que corresponde al Consejo General Universitario evaluar los señalamientos y tomar las decisiones pertinentes conforme a la normativa vigente, en apego a los principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas.

La Estrella de Panamá conoció que el Consejo General Universitario sostendrá hoy una reunión para analizar la renuncia de la rectora. Una fuente informó que existen docentes que buscan que no se acepte la renuncia de Medianero de Bonagas.

La gestión de la rectora ha sido fuertemente cuestionada por diversas irregularidades.