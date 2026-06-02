Mulino y presidente de Grecia fortalecen cooperación para impulsar el comercio global

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y su homólogo de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas, coincidieron este martes 2 de junio en la importancia de preservar la libre navegación internacional y garantizar la estabilidad del comercio mundial, en medio de un escenario internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas.

Durante una reunión ampliada celebrada en el Palacio Presidencial de Grecia, ambos mandatarios destacaron la responsabilidad que comparten como miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para promover la paz, el respeto al derecho internacional y el flujo seguro del comercio global.

Mulino reconoció el papel de Grecia como el mayor usuario de la bandera panameña en el hemisferio occidental dentro de su marina mercante, y reafirmó el compromiso de Panamá con la protección y respaldo de las embarcaciones que navegan bajo su registro.

”Hoy estoy en su país como señal de compromiso, de trabajo serio y objetivo para proteger a quienes portan nuestra bandera, porque detrás de ellos hay deberes, derechos y una estructura sólida, garantizada por un Estado de derecho”, expresó el mandatario panameño.

El presidente también destacó la relevancia estratégica del Canal de Panamá para el comercio internacional y recordó que la vía interoceánica mantiene su condición de neutralidad gracias a acuerdos internacionales respaldados por más de 40 países.

”Panamá posee un Canal que es neutral, producto de un pacto internacional que nos da la certeza de que, en momentos como los actuales, el país puede seguir abierto, en tiempos de paz y en tiempos de guerra, a todas las naves del mundo”, afirmó.

Preocupación por la situación internacional

En sus declaraciones, Mulino hizo referencia a la situación geopolítica global y expresó su deseo de que disminuyan las tensiones que afectan algunas de las principales rutas comerciales del planeta.

El mandatario señaló que espera que no se alcancen acuerdos duraderos que permitan restablecer la estabilidad en zonas estratégicas para el transporte marítimo internacional, entre ellas el estrecho de Ormuz.

”Espero que la situación mundial se calme, se llegue a acuerdos duraderos y que el estrecho de Ormuz vuelva a ser un tránsito para todas las naves que lo utilizan para el comercio mundial”, manifestó.

Panamá busca fortalecer la relación con Grecia

Durante el encuentro, Mulino invitó a la comunidad empresarial griega a explorar las oportunidades de inversión que ofrece Panamá, especialmente en sectores vinculados con la actividad marítima, la logística, el turismo y el comercio.

Por su parte, Tasoúlas destacó que, aunque ambos países se encuentran separados geográficamente, comparten una estrecha relación histórica a través del sector marítimo.

El presidente griego subrayó además que Panamá y Grecia mantienen posiciones comunes en defensa del derecho internacional, el multilateralismo, la democracia, los derechos humanos y la libertad de navegación.

“Como miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas promovemos estos principios en el marco de nuestros deberes”, indicó.

Intercambio de condecoraciones

Como parte de la visita oficial, ambos jefes de Estado intercambiaron distinciones honoríficas.

Tasoúlas otorgó a Mulino la Gran Cruz de la Orden del Redentor, considerada la más alta condecoración de la República Helénica y reservada para líderes que contribuyen al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

A su vez, Mulino entregó al mandatario griego la Orden Manuel Amador Guerrero en el grado de Gran Collar, una de las máximas distinciones que concede Panamá, en reconocimiento a su defensa de la democracia y su impulso a la cooperación marítima internacional.

Antes de la reunión bilateral, el presidente panameño participó en una ceremonia en la plaza Plaza Syntagma, donde depositó una ofrenda floral en el Monumento al Soldado Desconocido acompañado por autoridades griegas.