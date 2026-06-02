Marco Rubio acusa a Cuba de patrocinar el terrorismo en América Latina y el hemisferio occidental

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este martes 2 de junio a Cuba de haber respaldado durante décadas a organizaciones armadas de izquierda en América Latina y aseguró que gran parte de la región atraviesa un proceso de acercamiento político y estratégico hacia Washington.

Durante una audiencia ante el Senado estadounidense, Rubio afirmó que el gobierno cubano ha mantenido vínculos históricos con movimientos considerados terroristas por Estados Unidos y señaló que varios de esos grupos recibieron apoyo de La Habana.

“Casi todos los grupos terroristas radicales y violentos de izquierda en el hemisferio occidental han dependido en algún momento de la ayuda de Cuba”, declaró el funcionario.

Entre las organizaciones mencionadas por Rubio figuran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sus facciones disidentes y el Ejército de Liberación Nacional, grupos que durante décadas participaron en el conflicto armado colombiano.

El secretario de Estado también sostuvo que Cuba continúa colaborando con redes de inteligencia vinculadas a Rusia y China, aunque no presentó nuevas evidencias durante su comparecencia ante el Congreso.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre Washington y La Habana. En las últimas semanas, Rubio ha calificado a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y ha expresado dudas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos diplomáticos con el gobierno cubano.

Durante la misma audiencia, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que América Latina vive un cambio político que ha fortalecido la influencia de Estados Unidos en la región después de años de expansión de China.

Rubio aseguró que más de una docena de países mantienen actualmente una estrecha cooperación con Washington en materia de seguridad y desarrollo económico.

“Ahora es una región llena de aliados estadounidenses, líderes amigables con Estados Unidos y una dirección amigable con Estados Unidos”, sostuvo.

El funcionario reconoció, sin embargo, que persisten diferencias con algunos gobiernos de la región. Mencionó a Cuba, Nicaragua y Venezuela como los principales desafíos para la política exterior estadounidense en el hemisferio, mientras señaló que países como Brasil y Colombia atraviesan escenarios políticos particulares que siguen siendo observados por Washington.

Rubio argumentó que la administración estadounidense busca convertir ese acercamiento político en acuerdos concretos que impulsen la seguridad regional y la cooperación económica, después de lo que describió como dos décadas de abandono que permitieron una mayor presencia de China en América Latina.