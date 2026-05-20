Marco Rubio ofrece una ‘nueva relación’ a Cuba y acusa al régimen de corrupción y represión

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció este miércoles 20 de mayo una “nueva relación” entre Washington y Cuba, en un mensaje en video dirigido directamente al pueblo cubano, donde responsabilizó al liderazgo comunista de la crisis económica y social que atraviesa la isla.

“El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano”, expresó Rubio en el video divulgado este 20 de mayo.

El funcionario aseguró que los apagones, la escasez de alimentos y la crisis energética que enfrenta Cuba no son consecuencia de las sanciones estadounidenses, sino del manejo económico del Gobierno cubano.

“La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”, afirmó.

Rubio acusó a la empresa estatal Gaeza, vinculada a las Fuerzas Armadas cubanas, de controlar gran parte de la economía de la isla. Según dijo, la compañía maneja hoteles, bancos, tiendas y remesas enviadas desde Estados Unidos.

“Hoy, Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaeza, un Estado dentro del Estado”, sostuvo.

El secretario de Estado también anunció que la administración de Donald Trump ofrece 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para el pueblo cubano, aunque aclaró que la ayuda debe ser distribuida por organizaciones religiosas y grupos humanitarios, y no por el Gobierno cubano.

“Estamos ofreciendo 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica u otros grupos caritativos de confianza”, señaló.

Rubio aseguró además que Estados Unidos respalda una “nueva Cuba” donde los ciudadanos puedan abrir negocios, participar en política y expresarse libremente sin temor a represalias.

“Una nueva Cuba donde ustedes puedan elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo”, expresó.

El mensaje fue divulgado mientras medios estadounidenses anticipan que el Departamento de Justicia anunciará nuevas acciones judiciales contra figuras vinculadas al antiguo liderazgo cubano, incluido el expresidente Raúl Castro.