Marco Rubio ofrece una ‘nueva relación’ a Cuba y acusa al régimen de corrupción y represión

<a href="/tag/-/meta/marco-rubio">El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio,</a> ofreció este miércoles 20 de mayo una <b>'nueva relación' entre Washington y Cuba</b>, en un mensaje en video dirigido directamente al pueblo cubano, donde responsabilizó al liderazgo comunista de la crisis económica y social que atraviesa la isla.<i>'El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano'</i>, expresó Rubio en el video divulgado este 20 de mayo.El funcionario aseguró que los apagones, la escasez de alimentos y la crisis energética que enfrenta Cuba no son consecuencia de las sanciones estadounidenses, sino del manejo económico del Gobierno cubano.<i>'La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares'</i>, afirmó.Rubio acusó a la empresa estatal Gaeza, vinculada a las Fuerzas Armadas cubanas, de controlar gran parte de la economía de la isla. Según dijo, la compañía maneja hoteles, bancos, tiendas y remesas enviadas desde Estados Unidos.<i>'Hoy, Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaeza, un Estado dentro del Estado',</i> sostuvo.El secretario de Estado también anunció que la administración de Donald Trump ofrece 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para el pueblo cubano, aunque aclaró que la ayuda debe ser distribuida por organizaciones religiosas y grupos humanitarios, y no por el Gobierno cubano.<i>'Estamos ofreciendo 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica u otros grupos caritativos de confianza'</i>, señaló.Rubio aseguró además que Estados Unidos respalda una 'nueva Cuba' donde los ciudadanos puedan abrir negocios, participar en política y expresarse libremente sin temor a represalias.<i>'Una nueva Cuba donde ustedes puedan elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo'</i>, expresó.El mensaje fue divulgado mientras medios estadounidenses anticipan que el Departamento de Justicia anunciará nuevas acciones judiciales contra figuras vinculadas al antiguo liderazgo cubano, incluido el expresidente Raúl Castro.