¿Quiénes son Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina? Los ex policías liberados en Venezuela tras 23 años en prisión

La liberación de tres ex policías venezolanos considerados durante años los presos políticos más antiguos del país volvió a sacudir el debate sobre los derechos humanos en Venezuela.

Tras permanecer 23 años detenidos, Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina salieron de prisión en medio de una nueva jornada de excarcelaciones anunciada por las autoridades venezolanas.

La noticia fue confirmada por la ONG Foro Penal y generó reacciones entre familiares, activistas y organizaciones internacionales.

Los tres nombres que marcaron uno de los casos más polémicos de Venezuela

Los ex policías Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina pertenecían a la antigua Policía Metropolitana de Caracas y fueron arrestados en 2003 por su presunta responsabilidad en los hechos violentos ocurridos durante los sucesos de Puente Llaguno, registrados durante la crisis política venezolana de abril de 2002.

Desde entonces enfrentaron procesos judiciales que organizaciones de derechos humanos denunciaron durante años por supuestas irregularidades y motivaciones políticas.

Los tres fueron condenados a largas penas de prisión y, con el paso del tiempo, se convirtieron en uno de los casos más emblemáticos del sistema judicial venezolano.

Distintas organizaciones nacionales e internacionales los consideraron presos políticos debido a la duración de su encarcelamiento y a las controversias alrededor de sus expedientes judiciales.

¿Por qué estuvieron 23 años detenidos?

El caso se remonta a los enfrentamientos ocurridos durante las protestas y disturbios vinculados al intento de golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002. Las investigaciones posteriores derivaron en acusaciones contra varios funcionarios policiales y autoridades.

Mientras el gobierno venezolano sostuvo durante años que los detenidos enfrentaban cargos por delitos comunes, organizaciones como Foro Penal y defensores de derechos humanos insistieron en que el proceso tuvo una fuerte carga política.

Su liberación ocurre en medio de nuevas excarcelaciones

La salida de Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina ocurrió horas después de que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de aproximadamente 300 personas, incluidos adultos mayores y detenidos con problemas de salud. Sin embargo, el Ejecutivo venezolano continúa rechazando la existencia de presos políticos en el país.

Aunque para sus familiares la liberación representa el fin de más de dos décadas de espera, organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que aún permanecen cientos de personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela.